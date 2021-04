Bea Retamal y Dani G. ya tienen sustituta... ¡Samira Jalil!. Después de un intenso paso por la casa, en el que los ya ex concursantes de 'Solo/Sola' se han llegado hasta a casar, la nueva pareja tendrá que abandonar el pisito para empezar su relación fuera del programa. Y es que los tortolitos están seguros de la gran unión que han conseguido tener en el pisito. Ahora llega el turno de Samira que, tras ver su paso por 'La casa fuerte', sabemos que nos va a dar grandes momentazos. Aunque aún no sabemos quién será la persona que acompañe a la ex tronista en este nueva aventura televisiva, estamos seguros que, conciendo al programa, bien, bien, no se llevarán.

Ha sido durante el estreno de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' cuando se ha anunciado la participación de Samira en 'Solo/Sola', una experiencia que le hace muy feliz. "Estoy muy contenta con esta nueva aventura, y pienso darlo todo como siempre. Mañana entró en el pisito y estoy dispuesta a abrirme en canal. Solo pido, por favor, que me metan a un buen hombre que me haga temblar. Pero, vamos que entre quién entre, voy a estar muy feliz...", aseguró Samira.

La argentina participó en ‘La casa fuerte’, donde fue compañera de Antonio Pavón. Eso sí, su paso por el reality no fue nada tranquilo. Durante su estancia, la joven tuvo una noche de pasión con el torero en el cuarto de baño, aunque él tenía pareja fuera del programa. Vamos que la liaron parda rápidamente. ¿Será también el ex de Miriam Saavedra el nuevo compañero de Samira en esta nueva experiencia? Solo tenemos que esperar unas horas para averiguar quién acompañará a la ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

