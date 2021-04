Mayka Rivera ha decidido abrirse con sus seguidores a través de su canal de 'Mtmad' grabando un vídeo en el que ha zanjado todos los rumores que existen sobre ella y ha desvelado, por fin, si está soltera. La ex de Tony Spina no ha dudado en responder a todas las preguntas que ha recibido. ¿Es una persona fuerte? ¿Es verdad que le gustan solo los famosos? ¿Es enamoradiza? Además, ha aprovechado para explicar que tiene un gran problema desde antes de entrar a 'La isla de las tentaciones' que está intentando solucionar.

La 'influencer' ha reconocido que es una persona muy insegura. "Es un problema muy grave porque tienes que quererte como tú eres. No me valoro como debería", ha indicado. Un problema que lleva sufriendo desde hace mucho tiempo. Mayka Rivera ha confesado que siempre piensa que tiene algo que mejorar de ella y que este sentimiento le hace no estar todo lo feliz con ella misma que debería. Una situación que sufre desde mucho antes de entrar a 'LIDLT'.

Mtmad

Además, esto es algo que se extrapola a sus relaciones sentimentales. Mayka ha explicado que cuando conoce a un chico siempre piensa que él está muy por encima de ella. "Me infravaloro y siento que no voy a conseguir a otra persona como él", ha confesado. Una sensación muy preocupante que ve como un gran problema. Sin embargo, en este sentido ha reconocido que ha conseguido mejorar mucho y que ya no suele pasarle tan a menudo.

Por otro lado, ha aprovechado la ocasión para recalcar que en este momento no está saliendo con nadie y que, por ahora, tiene el corazón cerrado. Además, ha recalcado que no se fija solo en los chicos famosos aunque ahora haya tenido más relación con personas conocidas. En cuanto a las personas con las que ha estado después de su paso por la isla, Mayka ha recalcado que su único novio ha sido Tony Spina. "Luego estuve conociendo a Gonzalo, pero ya está", ha aclarado.

De esta forma, ha zanjado todos los rumores que han circulado sobre ella. Además, ha explicado que, aunque siempre ha sido muy enamoradiza, ahora cada vez le cuesta más sentir algo por una persona debido a todos los desengaños amorosos que ha sufrido.

