Hoy es una fecha que nunca olvidará el actor Macaulay Culkin. Hoy es un hombre nueva ya que a sus 40 años se ha convertido en padre. El actor de 'Solo en casa' junto a su pareja, la actriz Brenda Song ha dado la bienvenida a su primera hija y según un un comunicado que ha sido emitido por la revista Squire, la pareja asegura sentirse muy contenta con la llegada de la pequeña, cuyo nombre es en honor a la hermana de Macaulay, que falleció en 2008 tras ser atropellada por un coche.

Macaulay Culkin y Brenda Song tenían muchas ganas de aumentar la familia. La pareja lleva cuatro años de relación y consideran que este ha sido el mejor momento para ampliar la familia y tener su primer bebé. "Practicamos mucho", comentaba de broma el actor que confesaba que llevaban mucho preparándose para este momento.

Gtres

Parece que es la mejor época para la pareja, sobre todo para el actor que considera estar muy estable. Macaulay Culkin ha tenido una vida de altibajos propia de algunos actores de Hollywood que triunfan cuando son niños y luego sufren problemas con el paso del tiempo. Sin embargo, con Brenda Song, actriz de la mítica serie 'Zack y Cody', ha encontrado ese bienestar y estabilidad que tanto necesitaba para "volver a nacer".

La pequeña Dakota, cuyo nombre tiene un significado muy importante para la pareja, es la clave perfecta para que el actor se vuelque con ella y sean los responsables de que tenga una muy buena infancia, a diferencia de sus padres. Esta niña les llenará de alegría y felicidad.





