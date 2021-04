Descubre todo lo que ha ocurrido en el pisito de 'Solo/Sola'

Tras una intensa experiencia en el pisito de 'Solo/Sola' Dani G. y Bea Retamal han vuelto a casa. Los concursantes comenzaron una apasionada relación dentro del reality que terminó con una gran boda. Ahora, dicen adiós al lugar en el que han vivido tantos momentos para regresar a la rutina y a su nueva vida como pareja. Lo primero que han querido hacer al llegar a casa ha sido grabar unos 'stories' para agradecer a sus seguidores lo mucho que le han estado apoyando en este momento. "Muchas gracias a todos los que habéis estado compartiendo toda esta maravillita de experiencia", ha indicado la joven.

Lo cierto es que mientras ella hablaba él no podía parar de darle besos y abrazos y es que parece que están muy felices con la decisión que tomaron dentro del pisito de comenzar una nueva vida juntos. Sin embargo, parece que para ella esta experiencia ha significado mucho más y es que ha reconocido que le ha dejado el corazón dividido. "Tengo el corazón partido. No sé si elegiría 'GH' o 'Sol@s'. Tengo la mitad del corazón para cada uno. Estoy muy feliz". ha confesado.

Por su parte, Dani G. ha explicado que él también está muy feliz de haber salido del pisito de la mano de Bea Retamal. La pareja ha mostrado a través de estos vídeos la gran complicidad que existe entre ellos y lo bien que se llevan. Ahora, parecen que pasarán unos días viviendo juntos aunque no han desvelado si será una decisión definitiva o si finalmente cada uno se irá a su casa.

Lo cierto es que durante el concurso hemos podido ver cómo la pareja pasaba por todo tipo de sensaciones. En un principio, Bea había entrado teniendo novio al pisito. Sin embargo, la química con su compañero fue tan fuerte que terminó cayendo en la tentación. Una situación que provocó que su ahora ex pareja le llamase completamente enfadado y pidiéndole explicaciones.

Tras romper con él, Bea Retamal ya no dudó en dar rienda suelta a sus sentimientos y desde entonces le hemos podido ver vivir todo tipo de situaciones con Dani. Desde su primer 'edredoning' hasta su primera pelea de enamorados. La pareja ha vivido todo tipo de experiencias en este reality que finalizaron con una boda en la que se prometieron amor eterno.

