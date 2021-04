Lucía ha estrenado un canal en 'Mtmad'. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha comenzado esta nueva aventura hablando sobre cómo es su actual relación con Isaac y lo mucho que ha cambiado su vida desde su paso por el reality. La ex de Manuel ha reconocido que ahora lleva una vida mucho más caótica y que le gustaría volver a recuperar la rutina que tenía en el pasado. Sin embargo, ha reconocido que ahora está más feliz que nunca, y es que parece que su relación con el ex tentador va viento en popa.

"Mi relación con Isaac está súper bien, es súper buena y nos llevamos muy bien", ha reconocido. A pesar de que parece que cada día están más unidos, lo cierto es que todavía no han querido ponerle nombre a su relación. Eso sí, no dejan de vivir momentos juntos. De hecho, este vídeo que ha publicado lo ha grabado en dos lugares distintos. Una primera parte en la casa de Isaac en Barcelona y la otra en casa de su amiga en Cádiz, donde viajó junto a él.

Mtmad

La ex concursante de 'LIDLT' ha reconocido que ya ha conocido a la familia de Isaac y que se lleva muy bien con todos ellos. Además, ha confesado que lo que peor llevan de esta relación que están comenzando es que reciben muchos comentarios de personas que quieren "malmeter". Sin embargo, ella tiene claro que no piensa hacer caso a ninguno de ellos y que se va a centrar en ver cómo él le trata.

A pesar de lo bien que están ahora, Lucía ha reconocido que en un primer momento se planteó mucho si debía dar el paso de comenzar a conocer a Isaac o no. "Ahora ya no me arrepiento de nada y estoy muy feliz", ha confesado.

Instagram

Por otro lado, en este primer vídeo de su canal también ha tenido tiempo para hablar de Marina. La joven ha reconocido que ella no quiere hablar de su ex amiga y que solo lo hará en caso de que ella diga algo que considere que es mentira. Sin embargo, antes de terminar el vídeo ha terminado estallando contra ella al descubrir que había publicado un 'storie' con una indirecta dirigida a Isaac y a ella.

"La diferencia entre Marina y yo es que yo no mando indirectas por Instagram ni me creo por encima de nadie. No me creo por encima de nadie ni personalmente ni físicamente. Allá ella con su vida y con lo que quiera hacer, lo que demuestra es que está reventada", ha terminado confesado completamente enfadada tras leer la publicación de Marina en el que hablaba de la crueldad y frialdad que tienen algunas personas.

