Violeta Mangriñán está alucinando con la nueva edición de 'Supervivientes' y las veces que han podido comer ya a pesar de no llevar ni una semana

La ex tronista arrastró problemas de salud tras su estancia en el programa

¿Qué le pasa a Violeta Mangriñán con la nueva edición de 'Supervivientes', que le trae por el camino de la amargura? El reality ha comenzado con muchas novedades, como el barco encallado o el hecho de que no todos los concursantes hayan podido disfrutar de un mítico salto desde el helicóptero, y precisamente esas novedades están haciendo que muchas personas se quejen de que éste ha perdido su esencia, como la ex tronista, que sin ningún problema cargaba contra el programa a través de Twitter: "Qué pasa este año en SV? En tres días lasaña y chocolate con churros?", se preguntaba, y es que en menos de una semana, algunos concursantes ya han podido disfrutar de varias recompensas en forma de comida. "Paso yo más hambre", añadía (un comentario que, por cierto, no ha sido bien visto por sus seguidores tras confesar que lucha contra un trastorno alimenticio).

La edición proclamaba antes de su estreno que iba a ser una de las más duras (como suelen hacer en los spots publicitarios), pero lo cierto es que, gracias a esto, muchos seguidores se están preguntando si va a ser verdad, aunque por el momento hay que ponerse en la piel de los concursantes encallados: hasta sus necesidades las tienen que hacer alrededor del barco... con lo que ello conlleva, como tener que ver sus deposiciones flotando hasta que se las lleve el mar. ¡Ay, qué asquito...!

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"No voy a Supervivientes"

A pesar de que a Violeta le prometieron tras su edición que podría volver a concursar (tuvo que abandonar por problemas de salud), ella misma ha confesado que ya no le hace la misma ilusión porque, entre otras cosas, para poder ir tendría que operarse y quitarse la vesícula, algo por lo que, de momento, no está dispuesta a pasar, y así se lo confirmaba a un seguidor a través de Twitter:

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No voy porque tenía que quitarme la vesícula para poder ir y no quiero quitármela🙂además que ya no me hace tanta ilusión volver, creo que la mejor edición fue la mía y ya nunca sería lo mismo, aunque nunca digas nunca 😜 — Violeta Mangriñan (@violetamngr03) April 13, 2021

Aún así, Violeta no lo descarta para un futuro, aunque está convencida de que su edición fue la más especial, y acudir a otra no sería lo mismo...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io