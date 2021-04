Diego Pérez ha sacado nuevos temas tras un año de silencio, y el último es 'Descarada'

El ex tronista ha tirado de amistades para grabar su nuevo videoclip, como Manuel o Jesús, de 'La isla de las tentaciones'

Si hay alguien que ha sabido aprovechar el rebufo de la fama de 'La isla de las tentaciones' ese ha sido, sin duda, Diego Pérez. El cántabro siempre ha querido triunfar en la música, y aunque no ha sido muy constante con sus temas (su perfil de YouTube da buena cuenta de ello), en menos de un mes ¡ha sacado dos singles nuevos! 'Me va bien' y acumula más de 360.000 reproducciones, pero sin duda el más esperado está siendo 'Descarada' (que estrenará este viernes 16 de abril), en el que ha optado por tirar de amigos famosetes... y las reacciones no se han hecho esperar.

Diego ha querido contar con Manuel y Jesús, dos de sus compañeros en 'La isla de las tentaciones', para promocionarlo, o Carla 'Divinity', una de sus tentadoras favoritas... y no le ha salido todo lo bien que esperaba: aunque ha recibido mucho ánimo de sus fans, otros nos han sido tan benevolentes, y es que con frases como "hay una fiesta que flipas" en plena pandemia o "con chicas como las que le gustan a Manuel", muchos de sus seguidores se le han echado encima: "Chicas como las que le gustan a Manuel, ¡como que a ti y a Jesús no! Y otra cosa, ¿no sabéis hacer otros videoclips que no salgan chicas en bikini? Ni que estuviéramos en agosto! Poneros vosotros ligeros de ropa!! Cuánto machismo", escribía una seguidora; "No creo que a las chicas le gusten los 20 segundos de Manuel"; añadía otra refiriéndose a su corta experiencia en un baño con Fiama en 'La isla...' o "¿Y la mascarilla?" han sido algunas de las perlas que le han dedicado en su perfil a Diego.

Precisamente este último comentario, el de las mascarillas, traía cola, y es que tan sólo unos días después de la grabación del videoclip, Jesús confesaba que había dado positivo en COVID, y aunque no sabe dónde lo ha podido contraer, algunos seguidores se han aventurado a concluir que precisamente en los adelantos del vídeo no se veía mucha medida de seguridad e higiene...

