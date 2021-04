Aurah Ruiz se ha llevado uno de los mayores sobresaltos de su vida. Todavía con el susto en el cuerpo y visiblemente emocionada, la empresaria ha compartido con sus seguidores de su canal de MTMad, 'Original Aurah', la tensión que ha vivido estos días, preocupada por la salud de su hijo, Nyan. Unos nervios que casi hacen que se quede calva, tal y como ella misma ha confesado, y que comenzaron con una llamada de teléfono del colegio del pequeño.

"Ha habido un positivo de Covid en la clase de mi hijo e imagínense... Pensaba que podía pasar de todo. Nyan es un niño de riesgo. Han sido los 10 días más duros de mi vida. Incertidumbre, asustada... No sabía cómo vivir esto", ha comentado Aurah, que desveló que ella se hace una PCR todas las semanas y el padre de Nyan, el futbolista Jessé Rodríguez, todos los días, para prevenir cualquier contagio.

Aurah ha reconocido que ella no pudo evitar descontrolarse al descubrir que su hijo había estado en contacto con un positivo por coronavirus. Una situación que Jesé intentó tomarse con mayor tranquilidad. "El papá estaba tranquilo porque decía que era imposible pero yo me volví loca", ha indicado a través de su canal de 'Mtmad'.

Tras un primer momento de tensión, la ex tronista de 'MYHYV' comenzó a tranquilizarse tras ver que la prueba que se habían hecho dio negativo. Sin embargo, ha reconocido que todavía deben esperar unos días para poder respirar tranquilos completamente. "Me puse en lo peor. Le hicieron la prueba pero hay que esperar unos días porque el bicho puede brotar a los días", explicaba Aurah. Unos días que se le hicieron interminables.

Han sido unos días para olvidar y es que, tal y como cuenta la empresaria, Nyan "se ha descontrolado". Ella ha tenido que dejar de ir al trabajo para cuidar al pequeño, que necesita unas rutinas muy marcadas. "Tiene clases online, pero es incontrolable. No para quieto, no se sienta. He valorado mucho el colegio estos 10 días", ha afirmado. Ahora, la 'influencer' ha confesado que tiene mucho miedo de que su hijo vuelva a retomar la rutina del colegio.

