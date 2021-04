La relación de Marta Peñate y Tony Spina parece que va hacia adelante, y quienes no apostaban ni un duro por ellos van a tener que empezar a tragarse sus palabras, porque ahora ¡hasta se han ido a vivir juntos! Ellos siempre dijeron que nunca se fijarían el uno en el otro porque no eran su tipo, pero así es la vida: al final te enamoras de quien menos te lo esperas. La pareja ha estrenado un PISAZO en pleno Paseo de la Castellana de Madrid, y aunque no han querido dar más señas para evitar problemas y preservar su intimidad, sí han enseñado el piso hasta el último rincón... incluida la nevera, que tiene guasa (y veréis por qué).

Nada más entrar, Marta y Tony tienen de exposición bolsos y cajas de firmas: Karl Lagerfeld, Salvatore Ferragamo o Louis Vuitton son algunos de los nombres que dan la bienvenida al piso, que no tiene muchos metros cuadrados, pero el espacio diáfano no puede estar más y mejor aprovechado: salón, cocina y comedor conviven en el mismo espacio con tonos oscuros y juegos de luces que dan la impresión de un piso de categoría, aunque sin duda lo mejor está tras los cristales...

Una puerta corredera acristalada de pared a pared separa la casa en dos estancias, y es la habitación, el baño y el vestidor lo que queda más íntimo. ¿Y cómo? Con una pesada cortina negra que permite tener más privacidad en la habitación si tienen invitados.

El vestidor es la parte más elegante de la casa, y es que las puertas en verde oscuro y los tiradores en color dorado le aportan mucha elegancia. No obstante, el detalle más extraño es que tienen el lavabo ¡en medio del vestidor! Eso sí, lo mejor es que, tras una discreta puerta de espejo, está el váter (de color negro, muy acorde con el resto de la casa) bien resguardado, y donde poder hacer las necesidades sin temor a que te oigan... ¿Qué te parece? No han querido contar lo que pagan por este pisito de lujo, pero aunque no creemos que sea barato... ¡nosotros nos iríamos de cabeza a uno igual! ¿Y tú?

La nevera... ¡tiritando!

Mucho piso y mucha elegancia, sí, pero al final lo que importa de una casa es hacerla un hogar... y Marta y Tony tienen ¡la nevera vacía! La pareja se ha mudado hace unas semanas y apenas han tenido tiempo de asentarse del todo, así que hay una buena razón para tener la nevera como si les hubieran robado: "Nos vamos a Canarias", ha adelantado Marta, así que era lógico que sólo tuvieran lo indispensable: un apio, un litro de leche, refrescos, huevos y unas gelatinas... ¡Qué triste!

