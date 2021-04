Descubre todo lo que ha pasado en el 'pisito' de 'Solo/Sola'

El pisito de 'Solo/Sola' ya tiene nuevos inquilinos. Tras el emocionante paso de Bea Retamal y Dani G., que terminó con una gran boda, ha llegado el turno de Samira Jalil y Óscar Ruiz. Desde un primero momento, ambos han mostrado que entre los dos puede llegar a existir una gran complicidad. Sin embargo, también ha habido ciertos aspectos en los que han descubierto que son muy diferentes. En concreto, el ex tentador ha terminado haciendo sufrir a su compañera con un duro entrenamiento.

Samira Jalil ha intentado escaquearse en todo momento del entrenamiento que estaba intentando realizar Óscar. "Soy una morsa" o "me pesan la silicona", son algunos de los comentarios que Samira ha realizado a su compañero mientras este le presionaba a seguir haciendo los ejercicios que le había marcado. Un tema que ha creado un gran debate entre ellos, ya que la joven ve más sencillo hacerse una liposucción mientras que él defiende que es importante hacer un entrenamiento intenso para mantenerse en forma.

Los concursantes tuvieron que pasar su primera noche en el pisito de 'Sol@s' durmiendo en el suelo y sin maletas. Un momento que sirvió para que los dos se conociesen un poco más y comenzasen a acercar posturas. De hecho, parece que ya se conocían de antes. Óscar le ha confesado a Samira que él ya le vio en el pasado, antes de que se hiciese conocida, por Málaga. "Cuando yo vivía en Fuengirola", ha recordado ella.

De momento parece que las cosas entre los dos marchan bien y que poco a poco comienzan a tener más complicidad el uno con el otro. Habrá que esperar para ver si estamos antes el inicio de una nueva relación, como la de Bea y Dani, o por el contrario acaban tirándose de los pelos.

