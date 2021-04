Anabel Pantoja llora la ausencia de su novio, Omar Sánchez. La colaboradora no lleva ni tres semanas sin ver a su 'Negro' que, está en Honduras participando en 'Supervivientes', pero ya ha sacado a relucir su gen Pantoja: esa intensidad de sufrimiento tan característica de todo el clan. La sevillana acudió a ‘Sálvame’ para defender a su novio, el windsurfista canario que le robó el corazón hace más de tres años, y acabó llorando presa de los celos. En el nuevo número de la revista Qué Me Dices, analizamos si Anabel Pantoja tiene motivos para dudar de su 'negro.



La colaboradora intentó negarlo, pero lo cierto es que se derrumbó cuando vio a su chico dormido en Honduras con una pierna encima, no sabemos si de Lola o de Melyssa, las dos chicas con las que parece haber congeniado mejor. "Has visto esas imágenes y no te han hecho ninguna gracia", le soltó Jorge Javier Vázquez. Belén Esteban asentía, mientras Anabel confesaba que le echaba mucho de menos.

Telecinco

Telecinco

"Me emociono de verlo, de tenerlo tan lejos, ¿tú sabes lo mal que lo estoy pasando por las noches? Tengo que coger tres almohadas para abrazarlas", confesó entre lágrimas. Sus compañeros, lejos de empatizar con su sufrimiento, se tomaron a guasa los celos de la sevillana ya que Omar, siempre que puede, demuestra en Honduras su amor por Anabel con gestos y palabras. La sevillana le hizo prometer a Jorge que le contaría todo lo que fuera ocurriendo en la isla. "Dime lo que sepas, tanto lo bueno como lo malo”, le pidió. Y añadió que ella sin su Negro "no es nada".

¿Tiene Anabel razones para estar celosa?

Telecinco

Lo cierto es que Omar y Melyssa Pinto tienen muy buena conexión, pero por el momento no se ha visto ningún gesto más allá de una amistad. El Negro sigue luciendo su anillo de compromiso y en una de las pruebas, escribió en la pizarrita 'Te amo A', un mensaje directo a su novia que ha vuelto a la televisión para defenderle donde haga falta. Además, le dedicó el collar de líder que consiguió. ¿Seguirán juntos tras el reality?

Ella lo dejó todo por su 'Negro'

Agencias

Han tenido que aplazar su boda por la pandemia, pero su amor parece seguir intacto. "Omar se fue a la isla enamorado de mí", sentenció la sevillana. Lo cierto es que Anabel lo ha dejado todo por seguir a su Negro. Ahora vive en Pozo Izquierdo, Gran Canaria, donde él tiene su escuela de surf. La sobrina de Isabel está tan integrada en el municipio que se ha comprado una tierra allí. Sus compañeros aseguraron que sería un auténtico drama que rompieran...

Hearst

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io