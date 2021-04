¿Se ha hecho algo en la cara Vicky para parecerse a Malú?

El escote de Vicky Martín Berrocal es uno de los más envidiados: ésta es la crema de poco más de 10 euros para tenerlo igual de sexy

¿Por qué, de repente, Vicky Martín Berrocal es CLAVADA a la cantante Malú? Cada vez que abrimos nuestras redes sociales, nunca sabemos con qué sorpresa nos vamos a encontrar ese día, y esta semana la nota la ha dado, sin duda, la diseñadora. Vicky ha querido postear en su cuenta de Instagram una foto de lo más casual, con apenas unas mallas y una comodísima sudadera, aunque el Birkin que colgaba de su brazo de 'sencillo' no tiene nada -cuesta varios miles de euros-, pero ni siquiera ese carísimo detalle ha eclipsado lo que muchos habían pensado, porque no hemos sido los únicos: ¿ahora se parece a Malú?

Sí es cierto que tanto la empresaria como la artista son muy fans del ahumado negro en los ojos y el color 'nude' en los labios, pero esta vez (no sabemos si por la luz, por el maquillaje, por el retoque fotográfico o por algún retoquito estético nuevo) ¡parecían la misma persona! Varios de sus seguidores lo han notado en seguida, aunque ella no ha querido, por el momento, aclarar nada:

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Estamos seguros de que cuando Vicky se fije en los comentarios se lo tomará con humor, e incluso si le llega a Malú puede que le haga hasta gracia, aunque la cantante ahora mismo no está para mucho entretenimiento: el 2020, a pesar de ser uno de los años más duros que muchos vamos a recordar, a ella y a Albert Rivera les trajo a su pequeña Lucía, con la que no pueden estar más felices (y, seguramente, ocupados), pero también está de lo más liada con su próximo disco, que verá la luz, según ha publicado, muy pronto: "Últimas pinceladas", escribía junto a una foto desde el estudio de grabación. ¡Qué ganas de escuchar lo nuevo de Vicky... perdón, de Malú!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io