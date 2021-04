Yoli Claramonte ya se está preparando para la llegada de su pequeña. La ex gran hermana está a punto de ser madre por segunda vez y no ve el momento de poder conocer, por fin, a su hija. Ahora, ha querido compartir con todos sus seguidores cómo ha sido su última ecografía antes de este esperado momento a través de su canal de 'Mtmad'. Además, ha reconocido cuál era uno de sus mayores miedos. "En la primera eco me dijeron que estaba puesta de manera transversal, ojalá esté todo bien", ha indicado antes de acudir a su cita médica.

Pese a los miedos iniciales, Yoli ha salido muy contenta de su revisión, y es que le han asegurado que su pequeña ya se ha recolocado y que está en la mejor postura que podía tener para que el parto fuese bien. Al escuchar esto, la ex gran hermana no ha podido evitar emocionarse. "Tenía pánico de que al final tuviesen que hacerme una cesárea", ha reconocido entre lágrimas.

Mtmad

En esta visita al médico, Yoli Claramonte también ha podido descubrir que su pequeña ya pesa cerca de dos kilos y medio. Ahora, toca esperar a que salga de cuentas para que, por fin, pueda conocerla. Un momento que tanto ella como su pareja, Jorge, están esperando con mucha ilusión. Además, él lo está viviendo todo con mayor intensidad debido a que es su primera hija. "Es un novato. Está con la 'L' puesta", ha indicado Yoli entre risas.

La ex gran hermana ha aprovechado la ocasión para mostrar también como lo tiene todo preparado para la llegada de su hija. Al parecer, Yoli no ha perdido el tiempo y ya tiene compradas un montón de cosas para cuando llegue el ansiado momento. De hecho, ya ha llenado un armario entero con ropa y mantas para los primeros meses de su bebé.

Mtmad

Por supuesto, otra de las cosas que no podía faltar era la bolsa que llevará al hospital cuando vaya a dar a luz. Yoli Claramonte ya tiene todo lo que necesitará cuando llegue el momento. La ex gran hermana ya tiene experiencia en este tema y quiere tenerlo todo listo para que no les pille nada de improvisto y puedan estar preparados para cuando nazca su pequeña Jimena.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io