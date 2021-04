Diego Matamoros y Carla Barber han disfrutado de unas vacaciones de lujo en México. En cuanto tienen unos días libres, se marchan de vacaciones para vivirlos a tope. Y no se van precisamente a un hotel discreto de Benidorm. La pasada Semana Santa, el hijo de Kiko Matamoros y la doctora Barber realizaron una de sus exclusivas escapadas, esta vez al paraíso caribeño de Cancún. Y como era de esperar, no escatimaron en gastos. En la revista Qué Me Dices que ya está en tu kiosco, podrás ver todos los detalles de su escapada 'deluxe' y las fotos de sus vacaciones.

Unas vacaciones de más de 15.000 €

Nada más aterrizar en Cancún, a la pareja, que de momento no tiene planes para aumentar la familia, ya les esperaba un chofer que los llevaría a Tulum, situado en el sur de la Riviera Maya. El primero de los siete días que pasaron en el país se alojaron en el hotel Habitas Tulum, donde la noche con alojamiento y desayuno cuesta 600 €. Un lugar de una belleza indescriptible, sí, pero para bolsillos privilegiados.

Al día siguiente, Diego y Carla, a punto de celebrar su primer aniversario de amor, se cambiaron de alojamiento y se fueron al Papaya Hotel, donde la noche cuesta nada más y nada menos que 700 €. Se trata de unas románticas cabañas de madera situadas a pie de arena, de las que disfrutaron durante cinco noches. Y no sólo eso. Las tardes las pasaron en el beach club del hotel, donde un Dj amenizaba el ambiente para los huéspedes bajo pago previo de 100 €, el precio de consumición mínima.

Por si esto fuera poco, hubo un tercer cambio de hotel al Nomade Tulum, donde Carla y Diego pasaron su última noche con un coste de 600 euros. A los gastos de hotel (600 € por una noche en el Habitas más los 3.500 por las cinco noches en el Papaya y los 600 del Nomade Tulum), habría que añadirle los 3.000 euros del vuelo ida y vuelta, por persona, ya que la pareja viajó en business. Si a esto le sumamos traslados, comidas y las compras e imprevistos propios de todos los viajes, estaríamos hablando de unos 15.000 € aproximadamente en una semana. Lo único malo es que, al llegar a Madrid, Diego tuvo un accidente casero.

Con semejante plan, es lógico que a la pareja, que sale desde mayo de 2020, se la viera en todo momento muy cariñosa, prodigándose arrumacos y gestos de cariño, en las tumbonas de los hoteles y en sus paseos. Sin duda, la mejor forma y la más lujosa de celebrar su primer año de amor.

Tres hoteles de lujo en México

Diego y Carla, sin planes de boda, se alojaron 5 noches en el hotel Papaya cuyo precio medio, por noche es de 700 euros. Imposible no rendirse ante este paraíso de cabañas frente al mar. Con techos de paja y mosquiteras, las cabañas, elegantes y ecológicas, disponen de todo tipo de comodidades y accesos a las piscinas exteriores. Algunas tienen bañera de hidromasaje, terraza y vistas a la selva. El estilo rústico del hotel está integrado perfectamente en su entorno. Tiene un spa, restaurante, bar, fiestas amenizadas por Djs los fines de semana. Se ofrecen clases de yoga y actividades en la playa. La pareja también se alojó, una noche, en el hotel holístico Nomade Tulum a 600 €/noche y otra en el hotel Habitas también por 600 euros la noche.

