Brad Pitt ha preocupado al mundo entero al mostrarse en silla de ruedas

El actor no esta en su mejor momento después del órdago lanzado por Angelina Jolie

¿Qué hace Brad Pitt en una silla de ruedas saliendo de un centro médico? El actor de 'Ocean's Eleven' y 'Sr y Sra Smith' ha provocado la preocupación de millones de personas en todo el mundo al dejarse ver de esa manera en una clínica de Los Ángeles, y es que ya se temía lo peor por él: ¿tiene algún problema de salud? ¿Le han operado? ¿Ha tenido un accidente? Las preguntas han sido muchas, y es que el misterio no era para menos, porque además de no dar ninguna explicación, el intérprete ha intentado ir de incógnito con mascarilla, gafas de sol y sudadera con capucha... pero ni con esas se ha librado de que los reporteros gráficos le pillen de esta guisa.

Ha sido el medio 'Page Six' el que ha conseguido averiguar qué pasaba... y lo cierto es que no era tan trepidante como podía parecer, porque Brad sólo había hecho una visita al dentista. ¿Pero era necesaria la silla de ruedas? Lo más probable es que todo se debiera a "la política de los hospitales para evitar la responsabilidad en caso de que un paciente se lesione al salir de una instalación por sus propios medios", han revelado, y más si le habían hecho algo que requiriera anestesia, aunque fuese local.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por el momento no se sabe a qué tipo de intervención se ha sometido, y aunque esperamos que se recupere pronto, sin duda Brad no está en su mejor momento personal. Hace tan sólo unas semanas nos enteramos de que Maddox había decidido quitarse el apellido de su padre legalmente (ya llevaba tiempo firmando sólo como 'Jolie'), testificó contra él en el juicio de divorcio de sus padres para contar ante el juez que en alguna ocasión había recibido supuestos malos tratos por parte del actor, mientras Angelina ya no le quiere ver ni en pintura... literalmente: la actriz hace poco consiguió vender un valioso cuadro que él le regaló, pero no es lo único de lo que piensa deshacerse, porque está dispuesta a ir a por todas contra su ex en una guerra que dura casi 5 años. ¿Conseguirán llegar a un entendimiento y acabar civilizadamente... o terminarán tirándose de los pelos?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io