La inesperada relación entre Bea Retamal y Dani G. avanza a pasos agigantados. Después de que surgiera el amor entre las cuatro paredes de ‘Solo/Sola’, los dos tortolitos han empezado una vida juntos marcada por la complicidad y la pasión. Lo de ir rápido parece que sí va con ellos y, tras pasar por el altar dentro del reality de Telecinco… ¡la parejita deja entrever que podría ampliar la familia con la llegada de un churumbel! En sus Stories de Instagram, Bea ha colgado un vídeo en el que aparecen los dos jóvenes dando un volteo por una tienda. Sin embargo, lo que más sorprende es que se encuentran en la sección de bebés. ¿Qué nos querrán decir con esto?

“Bea, ¿por qué me has traído aquí? ¿Por qué querías venir a esta tienda?”, le pregunta Dani a su chica mientras esta se muere de la risa. Y es que se intuye que fue la casualidad la que hizo que pasaran por la sección infantil antes de llegar a la de adultos. Sin embargo, el que fuera pretendiente de ‘MYHYV’ ha seguido bromeando con el asunto indicando a sus seguidores que se aceptan proposiciones de nombres. “Peligro… Se viene faliño bebé”, añade con sorna.

Una relación en el pisito de 'Solo/Sola'

Lo cierto es que a su paso por el reality de Telecinco pudimos ver cómo Bea y Dani pasaban por todo tipo de sensaciones. En un principio, la ganadora de ‘GH’ había entrado teniendo novio. Sin embargo, la química con su compañero fue tan fuerte que terminó cayendo en la tentación. Una situación que provocó que su ahora ex pareja le llamase completamente enfadado y pidiéndole explicaciones.

Tras romper con él, Bea Retamal ya no dudó en dar rienda suelta a sus sentimientos y desde entonces la vimos vivir todo tipo de situaciones con Dani. Desde su primer 'edredoning' hasta su primera pelea de enamorados. La pareja vivió todo tipo de experiencias en este reality que finalizaron con una boda en la que se prometieron amor eterno.

