Ya sabéis que la relación entre Adara Molinero y Rodri Fuertes está marcada por las constantes idas y venidas. Por si estáis un poco desorientados, os informamos que en este momento están en fase romanticona (y un pelín empalagosa…). Clara muestra de ello la tenemos en la fotografía que la ex gran hermana ha colgado en su cuenta de Instagram. En ella podemos ver a los ‘influencers’ frente a frente, poniéndose ojitos y haciendo esas cosas que suelen hacer los enamorados. A la estampa no le falta detalle, con esa pose tan natural y espontánea, que resalta todavía más gracia a la elegancia que destilan sus looks. “Viviendo cosas bonitas juntos”, señala la enamorada junto al ‘emoji’ de un corazón.

Pero para que quede constancia del reverso de la moneda, Adara nos indica que tenemos que deslizar la imagen (se agradece la indicación) para ver cómo le hace reír su chico. ¿El resultado? Una fotografía en la que Molinero aparece borrosa por culpa de la risotada que le ha producido su galán.

Viajecito a Punta Cana

Esta muestra de amor pública se produce poco después de que la pareja se convirtiera en el centro de todas las críticas por su último viaje. Adara y Rodri aprovecharon los días de después de Semana Santa, que estaba todo más tranquilo, y los buenos precios provocados por la pandemia para marcharse nada menos que al Caribe.

Eso sí, muchos de sus seguidores les afearon que se marcharan en plena pandemia, aunque para ser justos, lo cierto es que con una PCR negativa antes de ir y otro antes de volver (y teniendo mucho cuidado allá donde vayas) no deberían ser objeto de críticas. ¡Hombre ya! Además, gracias a ello hemos podido ver a la pareja adelantándose al verano en unas paradisiacas playas de esas que quitan el sentido.

