Muchos la conocerán por su idilio con Isaac Torres en 'La isla de las tentaciones', pero Marina García es mucho más. La sevillana de 22 años ha estrenado un canal en MTMad como otras de sus compañeras de reality, y lo cierto es que lo ha hecho por la puerta grande, porque en él ha revelado cosas sobre su vida que no esperábamos... Ella se define como una mujer "libre" en todo momento, que hace lo que le da la gana porque está soltera, y a pesar de las críticas asegura que está en uno de los momentos más felices de su vida, y aunque la tele le está ayudando a cumplir muchos sueños, nunca ha sido su fijación: "Yo nunca me he visto en la tele", ha revelado. "Mis amigas me decían que valía para eso, pero no lo he ido buscando, y es verdad que, por destino o por suerte, se me presentó así como así. Cuando vi el primer capítulo de ‘LIDLT’, hubo como un chispazo que me hizo pensar ‘yo a este reality tengo que ir’… y el destino me lo ha puesto en el camino".

Sin embargo, pronto marina se ha tirado al barro para confesar cosas muy personales, como que es muy fan del sexo: "El sexo en una relación, para mí, es muy importante. El 99'9% (ha bromeado) y si falla eso, fallan muchas otras cosas… pero el sexo también puede arreglar otras". Aún así, siendo tan 'entregada', como ella dice, a la vez es "muy pringada": "Cuando me echo pareja lo doy todo, y estoy con esa persona a full… pero al final los novios van y vienen, y un amigo está ahí para lo bueno y para lo malo. Mis amigas siempre han estado ahí, y gracias a ellas soy lo que soy, así que elijo la amistad por encima de todo".

Mala estudiante, pero con suerte

Marina, a sus 22 años, no esconde que lo de estudiar nunca ha sido lo suyo, pero es que estaba segura de que ella valía para algo más que para eso: "Era malísima estudiante. Mi madre estaba muy encima de mí, pero yo decía que yo había nacido para ser algo y hacer otras cosas. No sabía el qué, pero para estudiar no [...] Yo soy muy fantasiosa, y aunque mi Sevilla no la cambio por nada, a veces se me queda pequeña. Me veo fuera de ella, como en Madrid o Barcelona, a lo grande y cumpliendo sueños", ha asegurado.

¿Qué se ha retocado?

No es ningún secreto que Marina ha pasado por quirófano para operarse los pechos y por las manos de un buen doctor estético (que le ha retocado la cara a base de bótox y ácido hialurónico), y además ella misma ha afirmado que no piensa parar por una sencilla razón: "Partimos de la base de que yo soy muy fan de la cirugía estética, y me he hecho muchísimas cosas. Mientras pueda, quiera y me sienta mejor conmigo misma, me voy a hacer de todo".

