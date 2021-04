El pasado 11 de marzo Karlie Kloss se convertía en madre primeriza. Un hijo que ha nacido fruto de su relación con el empresario Joshua Kushner. Ahora, la pareja ha sido vista disfrutando de un paseo muy especial junto a su pequeño. Ambos están viviendo un gran momento personal y está muy emocionados de haber ampliado la familia. Tanto la supermodelo como el empresario están intentando pasar todo el tiempo posible junto a su pequeño y ahora han podido disfrutar de un bonito paseo en familia por las calles de Manhattan.

Para esta ocasión tan especial Karlie Kloss, de 28 años, ha decidido llevar unos jeans de color azul y una blusa blanca con volantes. Un conjunto que ha completado con unos zapatos planos marrones. Por su parte, su marido, ha optado por unos vaqueros negros a juego con el jersey y unas zapatillas deportivas blancas de la marca 'Nike'. Unos atuendos que ambos han completado con la mascarilla obligatoria.

Durante el paseo, la pareja ha compartido numerosas muestras de cariño. La modelo no podía dejar de mirar a su chico con ojos de enamorada mientras que él empujaba el carrito azul en el que iba su bebé. La joven no podía disimular lo feliz que se sentía de estar paseando junto a su chico y a su pequeño después de dar a luz.

Además, durante este paseo también se ha podido ver cómo la modelo no podía dejar de mirar a su bebé, y es que Karlie Kloss no puede estar más feliz del momento que está viviendo tras haberse convertido en madre primeriza.

Esta no es la única reaparición que ha hecho la modelo y es que, tras pasar casi un mes desaparecida en redes sociales, Karlie Kloss ha regresado para compartir una publicación en la que muestra la fecha exacta del nacimiento de su hijo y desvela el nombre que le han decidido poner. Hasta ahora, la joven había guardado un gran silencio sobre su embarazo y solo compartió un vídeo a través de su perfil de 'Instagram' para mostrar su tripita de embarazada. Hasta ese momento, esto era lo único que se podía ver de ella y su embarazo en redes sociales.

Ahora, gracias a esta nueva publicación, hemos podido saber que ella y su marido han decidido llamar a su pequeño Levi Joseph. Sin duda, para ellos esta está siendo una de las épocas más especiales de su relación. Kushner y Kloss decidieron casarse en 2018 tras seis años de relación en una pequeña ceremonia judía que contó con 80 invitados. Más tarde, volverían a celebrar el enlace con una gran fiesta a la que acudieron numerosas celebridades.

