Si algo teníamos claro con la entrada de Alejandro Albalá en 'Supervivientes 2021' es que su estancia iba a dar que hablar, y tras unos días en los que se ha mostrado algo beligerante con algún compañero, ha empezado el salseo: su relación con Isa Pantoja ha salido a la luz. A pesar de que pensábamos que poco le quedaba ya por contar, el santanderino se ha sincerado en menos de 15 días con sus compañeras de concurso Olga Moreno, Marta López y Lola, que han escuchado estupefactas su historia sobre cómo fue exactamente su separación y divorcio con Isa Pantoja... y ya adelantamos que no fue nada bonito ni civilizado.

Su historia siempre se caracterizó por idas y venidas entre rupturas, reconciliaciones, celos, peleas, viajes románticos... y todo ello culminó en una boda secreta en el Caribe que apenas duró como matrimonio menos de un año. Según ha contado Albalá, fue él quien tomó la decisión de separarse definitivamente después de que Isa le montara "un pollo" en casa de su padre.

"Lo dejé yo. Fuimos a Cádiz, a casa de mi padre, y una noche me armó tal movida... Ese mismo año lo dejamos en enero y no volvimos hasta junio. Ella estuvo en ese tiempo con el hermano de Techi (Fausto) y yo con una chica. Bueno, pues se enteró y me montó un pollo que se despertó el vecino y mi padre", ha revelado. "Al día siguiente bajé y le dije que hasta aquí. Le dije que mi paciencia había terminado. Nunca hemos vuelto a hablar", añadía.

Sin embargo, su estupefacción fue mayor cuando se enteró de lo que pasó después: "Nosotros lo dejamos un martes y el jueves estaba con Alberto Isla en París. Eso tenía que estar hablado de antes", apuntaba para sorpresa de Marta y Olga.

Un anillo 'desaparecido'

Sus compañeras se han interesado por qué pasó con su alianza de boda, y lo cierto es que Alejandro no ha querido dar muchos detalles, pero ha dejado caer que simplemente "desapareció el mismo día que rompimos. Lo tenía en una mochila y casualmente después no estaba".

