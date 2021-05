Antonia Dell'Atte vuelve al ataque contra Alessandro Lequio. En la portada de Qué Me Dices que ya está en tu kiosco, te contamos todos los detalles de la ofensiva de la italiana contra el padre de su hijo Clemente. La pareja protagonizó una historia de amor y odio en los años 90 y, a raíz del dramático testimonio de malos tratos de Rociíto del que Lequio ha sido una de las voces más críticas, la italiana ha aprovechado el revuelo mediático para arremeter duramente contra Alessandro treinta años después. Empezó en Instagram mostrando su denuncia, presentada en 1991, y continuó declarando en la calle, en Barcelona, donde vive: "Alessandro es un maltratador. Yo le denuncié por malos tratos y en el año 91 la justicia me dio la razón", fueron algunas de las palabras de la modelo contra su ex.

"Él me quería ver muerta"

Antonia asegura que retiró la denuncia para proteger a Clemente, el hijo que tienen en común. "Yo me he quitado de en medio para proteger a mi hijo y él le ha perdonado, pero todos estos años le he protegido de un padre que nunca ha estado. Dado, nunca te has ocupado de tu hijo. Ahí está la hemeroteca. Pero lo peor son los cómplices…", sentencia. "Lo único que espero es que mi testimonio sirva para todas las mujeres maltratadas. Y hay pruebas tan evidentes… Me habéis llamado mentirosa, loca y hace veinte años no había redes para poder contar la verdad. ¡Él me quería ver muerta! Es increíble que los maltratadores creen que se pueden salir con la suya, pero has cometido un gran error, me has llamado mil veces para pedirme disculpas. Luego me llamaban los demás: "No podemos hablar porque hemos hecho montajes con él. Yo he resucitado mil veces".

Alessandro, que acaba de vacunarse contra el coronavirus, ha evitado pronunciarse sobre este escabroso asunto y sólo ha comentado: "Yo nunca, nunca he sido denunciado por maltrato y por eso nunca, nunca he sido condenado por maltrato. Lo único que voy a decir es que esta historia quedó más que explicada hace más de veinte años y ya está. No hay más que hablar.” Y, según ha podido saber QMD! va a seguir siendo su tónica, no pronunciarse.

Pero Antonia no quiere que las cosas queden así y no va a dejar de contar su verdad. Ella y Lequio estuvieron casados tres años y en 1991 le denunció por malos tratos físicos y psíquicos, pero la italiana retiró la demanda porque él le pidió perdón. Sin embargo, Dell´Atte habló públicamente de lo que había vivido durante su relación y Alessandro, que por aquel entonces trabajaba como colaborador de María Teresa Campos, la denunció por injurias.

Un delito prescrito

Esa fue la gran oportunidad de la italiana para demostrar ante la Justicia que Lequio la había maltratado. Antonia presentó entonces como pruebas la denuncia retirada de 1991 y unas cartas que el propio Alessandro le envió pidiéndole perdón por haberla agredido. Y, según ha publicado ella misma, en 2004 la Justicia le dio la razón aunque no se abrieron diligencias contra el italiano porque el delito de malos tratos había prescrito.

Tras las acusaciones de Antonia, Ana Obregón, ex de Lequio, utilizó sus redes sociales para defender al padre de su hijo Aless, que falleció hace casi un año. "Alessandro JAMAS me ha maltratado. Jamas le han juzgado ni sentenciado como maltratador.

He visto con mis propios ojos el informe de la POLICIA CIENTÍFICA que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora LA HA FALSIFICADO", fueron algunas de sus palabras. Antonia no se ha quedado callada y ha contestado a Ana a través de sus redes sociales asegurando que los documentos son auténticos y que la denunciará por calumnias. "Te has echo utilizar, otra vez.. has caído en la trampa por la enésima VEZ.. yo víctima 2 veces.. BASTAAAAA YAAAA De hacer violencia a quien la Justicia le ha dado la Razón!!!", afirma.

Los documentos

Antonia ha mostrado en su IG la denuncia que le puso a Lequio y un comunicado de su abogada, que se hizo público en 2004, cuando él la denunció por calumnias. Entonces se dio veracidad al testimonio de la italiana, pero el caso se archivó por haber prescrito.

Tienen un hijo en común

Antonia y Lequio empezaron a salir en 1986 y en noviembre de 1987 se casaron en Milán por todo lo alto. En el 88 nació su hijo Clemente y en 1991 se separaron. Entonces ella le denunció por malos tratos, pero retiró la denuncia. Él ya había empezado una historia de amor con Ana Obregón, con la que nunca llegó a casarse. Clemente nunca ha tenido mucha relación con su padre. De hecho, ahora vive en Miami y apenas se ven, según Alessandro.

