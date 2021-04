Carla Barber ha hecho saltar todas las alarmas al aparecer en sus redes sociales con un anillo de compromiso puesto en su dedo. ¿Están pensando Diego Matamoros y ella dar un paso más en su relación? ¿Estaremos ante la futura boda de la pareja? A pesar de lo que pueda parecer, lo cierto es que la modelo y su chico no están pensando en estos momentos en pasar por el altar. Carla Barber ha explicado a través de sus redes sociales los verdaderos motivos por los que ha decidido lucir esta preciosa joya y no tienen nada que ver con su chico...

"Esta foto tiene una gran historia... Este anillo de compromiso no es mío, pero creedme cuando os digo que es increíblemente especial", ha comenzado explicando la joven junto a varias fotografías de ella con el anillo puesto en su mano. Carla Barber ha explicado que se trata del anillo que su amigo le regalará a su novia para pedirle matrimonio.

La modelo ha indicado que lo bonito de esta historia es que ella ha ayudado a su amigo a diseñar el anillo desde cero para encontrar la joya perfecta para su pareja. "Él no se imaginaba al pedirme ayuda, que este anillo sería el mejor regalo que se me ocurrió para su boda", ha confesado muy emocionada por haber podido formar parte de este proceso tan importante para uno de sus mejores amigos.

La novia de Diego Matamoros ha aprovechado la ocasión para felicitarles y darles un gran consejo."Nunca olviden cuidarse, quererse y amarse por encima de todo. Yo estaré aquí para verlo", ha finalizado. Una publicación muy especial con la que deja claro lo feliz que se siente por haber podido aportar su granito de arena.

Por tanto, parece que todo ha sido una falsa alarma y que, de momento, Diego y ella no están pensando en casarse. Lo cierto que la pareja está cada día más unida. De hecho, hace pocas semanas los dos presumían de amor disfrutando de un gran viaje a México. Esta vez la boda ha sido la del mejor amigo de ella pero quien sabe si, en un futuro, el hijo de Kiko Matamoros y ella decidirán también dar el paso.

