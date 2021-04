Carlota Corredera ha sido la comidilla estos días después de que Twitter encontrara a su doble bailarina

La última polémica que protagonizó la presentadora de 'Sálvame' fue con Itziar Castro, y así acabó

¿Cuántas veces nos habrán dicho que, en alguna parte del mundo, existe una persona que es nuestro doble físicamente? Hay quien ya lo ha encontrado, como todos estos famosos que son calcados a otros famosos, y hay quien, a partir de este mismo instante, ya puede dejar de buscar, como Carlota Corredera, y es que la presentadora ha sido la comidilla de las redes sociales estos días después de que un usuario de Twitter hiciera viral un vídeo de otra famosa ¡que era CALCADA a ella! ¿De quién se trata?

Estos días, Carlota está 'en el punto de mira' por su acérrima defensa a Rocío Carrasco, y está levantando tantos apoyos como críticas por ello. Por eso, era cuestión de tiempo que aparecieran los primeros memes en las redes, y ha sido con los vídeos de Tik Tok de la actriz Kaycee Stroh (su usuario es @kaycestroh, y se hizo muy popular por su papel de Martha Cox en 'High School Musical') con los que la gente ha FLIPADO en colores por su gran parecido físico:

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Carlota Corredera cuando Rocio Carrasco enseña pruebas. pic.twitter.com/UxLtjilEuw — Santi Dias de Pereza (@santycano) April 17, 2021

Sin duda, aunque les separan algunos kilos, la cara y el pelo (y hasta el maquillaje en algunos de sus vídeos) son prácticamente idénticos. De hecho, a la gente le está costando varios intentos saber quién es quién al ver los vídeos, y aunque una es presentadora y la otra actriz y bailarina en la otra punta del charco, sería legendario que a Carlota le diera por imitar uno de sus vídeos. ¿Se animará? ¡Sería el TOP de la semana (y hasta del mes) de las redes en España!

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Me meo. Real que vivo obsesionado con esta mujer desde que me la enseñaste . La sigo en tik tok. Ultra fan 😂. Cada vez que veo este lloro te lo juro pic.twitter.com/VRW2n8FN7S — Aitur90 (@Aitur901) April 18, 2021

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por el momento, dudamos de que Kaycee sepa de la existencia de Carlota, aunque ahora la conductora de Mediaset sí tiene noticias de que su doble está al otro lado del Atlántico, porque ha reaccionado en Twitter con mucho humor a los vídeos. Desde luego ¡tiene que ser una sensación súper rara verte a ti mismo sin ser tú! Los demás seguiremos buscando a nuestro doble...

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io