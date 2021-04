Descubre todo lo que ha sucedido en el pisito de 'Solo/Sola'

Óscar y Samira ya llevan casi una semana en el pisito de 'Solo/Sola'. Durante su estancia ya han vivido todo tipo de emociones, y es que parece que el fuerte carácter que tienen los dos hacen que choquen en muchas aspectos. Sin embargo parece que, de momento, la convivencia entre los dos está siendo muy buena y cada día están más unidos. Ahora, han decidido sincerarse con Bea Retamal y Dani G. y confesar qué es lo que creen que puede haber entre ellos dos si continúan más días encerrados en el pisito. ¿Estaremos ante una nueva historia de amor?

Todo ha surgido después de que Dani confesase a los concursantes que él está convencido de que entre los dos habrá algo más y que cree que pueden tener una bonita relación. De hecho, ha asegurado que está convencido de que quedan muy pocos días para que podamos ver a los dos dándose su primer beso. Una afirmación con la que no está del todo de acuerdo Bea.

La ex gran hermana ha indicado que, aunque también cree que entre los dos pueden saltar chispas, ha reconocido que no creen que lleguen a nada más que un lío de una noche, ya que está convencida de que en estos momentos los dos se encuentran en "puntos mentales muy diferentes".

Por su parte, los implicados en este asunto no han querido 'mojarse' sobre este aspecto aunque tampoco se han cerrado las puertas. El ex tentador de 'LIDLT' ha recalcado que a este concurso no ha entrado para ligar. Sin embargo, ha reconocido que nunca cierra la puerta al amor. "Solo el tiempo lo dirá", ha aclarado. Una afirmación con la que está completamente de acuerdo Samira, que tampoco piensa contenerse si finalmente acaba sintiéndose atraída por su compañero.

Mientras que ellos dudan sobre qué tipo de relación quieren mantener en el pisito, Bea y Dani han hecho gala de lo bien que están juntos. La ex gran hermana ha reconocido que desde el primer momento él "le rompió todos sus esquemas" y cada día se encuentran más felices de haber tomado la decisión de comenzar una relación en el concurso.

