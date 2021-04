Los Javis son los nuevos iconos de Hollywood: todos los famosos les adoran, incluida Madonna

Su fama ha llegado a todas partes... y hay quien ya se queja. ¿Están hasta en la sopa?

Puede que haya quien diga que los Javis están en todas partes, y no les falta razón: desde que ambos estrenaran su obra de teatro 'La llamada', y resultara un éxito, no han parado de cosechar triunfos: premios, reconocimientos, series exitosas... 'Paquita Salas' ya les colocó en el centro de las buenas críticas, pero con 'Veneno' se han superado y han llegado al otro lado del charco: en Estados Unidos, ya es prácticamente una serie de culto, y eso ha llamado mucho la atención de los famosos allí presentes: RuPaul, Angelica Ross, Janet Mock, Billy Porter y algunas de las Kardashian se han rendido a sus pies... pero también estrellas de la talla de Madonna.

La 'reina del pop' es muy selecta a la hora de seguir a gente en sus redes sociales: sólo ha hecho 'follow' a exactamente 333 personas (que son bastante pocas si lo comparamos con los más de 15 millones de seguidores que tiene), y entre ellas están Kylie Jenner, Lady Gaga (para que luego digan que se caen mal...), Will Smith, Dua Lipa... vamos, gente que conoce de buena mano. Tampoco falta Rosalía... pero es que entre esa exclusiva lista de personas también están Javier Calvo y Javier Ambrossi.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Fue hace unos días cuando se descubrió el pastel: Ambrossi posteó una foto mientras esperaba a que diera comienzo el último desfile de Gucci... y Madonna, que es muy activa en sus redes sociales, comentó en ella: "Yeah, but it looks better on me? Don’t you think?” (“Sí pero a mí me quedaría mejor, ¿no crees?”). Un comentario que ya supera los 700 likes y varias reacciones: "¿Perdón?" o "Me quedo loca" han sido algunas de las respuestas de los seguidores de Los Javis, y es que no todos los días una reina de la música te comenta una foto... incluso ya han pedido a Madonna que les contrate para dirigir su biopic. Con la vida que ha llevado Madonna, ¡trabajo no les faltaría!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io