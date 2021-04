Carmen Borrego y Oriana Marzoli han protagonizado un nuevo desencuentro en televisión

Oriana no está en su mejor momento desde que diera por finiquitada su relación (esta vez definitivamente) con Iván González: esto fue lo que pasó

El plató de 'Supervivientes' vuelve a estar al rojo vivo, y aunque no haga ni dos semanas que ha empezado la edición, las primeras broncas entre los propios colaboradores han llegado. Las que sabíamos que no se tragaban son Oriana Marzoli y Carmen Borrego, y las dos han protagonizado un cruce de zascas motivados por la actitud de Alexia Rivas: "Yo a Alexia me la estoy creyendo poco. No te puedes estar muriendo y hoy como si nada", comenzaba diciendo Carmen, algo con lo que su rubia compañera no estaba nada de acuerdo: "Pues todo lo contrario. Eso le da más credibilidad todavía. Yo he estado en una situación bastante parecida. Cuando se te adormecen las piernas quiere decir que estás totalmente deshidratada. Es algo serio".

Sin embargo, Oriana pecaba de crecerse demasiado al decir que ella había estado en una situación parecida, cuando ella apenas duró unos días en el reality... y se llevó un buen zasca, claro: "Tú aguantaste menos, perdóname que te diga. Ella está aguantando un poco más". Con ese comentario, Oriana sencillamente brotó, y le aseguró a Carmen que, para poder hablar, tenía que ponerse en la situación: "Te invito a que vayas tú y lo pruebes. Y hablamos", algo que recibió una respuesta que dejó a todos estupefactos: "A lo mejor lo hago y ya veremos", se atrevió a decir la hija de María Teresa Campos. ¿Le tomarán la palabra?

Rafa Mora echó leña al fuego

A pesar de que Oriana tiene mucha televisión a sus espaldas, todavía no es capaz de controlarse cuando le tocan las palmas, y Rafa Mora, uno de sus archienemigos (que hasta se alegró de su ruptura con su amigo Iván González e incluso lo celebró), es experto en eso: "Está claro que Oriana es una veterana de Vietnam, porque ha estado dos veces en Supervivientes... aunque entre las dos veces suman 8 horas", dijo con humor, pero a ella no le sentó nada bien: "A mí por lo menos me han invitado dos veces, a ti una", contestó entre gritos. "Pues gracias a mí, que fui el primero, fuisteis todos los demás", volvió Rafa a repartir 'zasca' refiriéndose a todos los compañeros de 'MYHYV' que han podido ir a 'Supervivientes' y hacer carrera en la tele después que él.

