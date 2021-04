Miley Cyrus ha dejado boquiabiertos a sus fans ¡morreándose con un famosos tiktoker! ¿Quién es él?

Hace unos meses, la cantante confesaba que aún echaba de menos a Liam Hemsworth

No tenemos pruebas pero tampoco dudas de que la cantante Miley Cyrus se levanta por la mañana y, desde que pone el pie en el suelo, elige cómo liarla ese día. Ahora la artista está a punto de sacar un nuevo trabajo junto a otro cantante, y ha sabido perfectamente cómo liarla para dar que hablar. Ha sido a través de un vídeo en Instagram en el que ha hecho un recorrido por todos los titulares que la prensa estadounidense le han dedicado sobre sus ex, desde su relación con Nick Jonas hasta su ruptura con Liam Hemsworth, pasando por rumores como un poco probable embarazo del rapero Juicy J, o la vez que, supuestamente, pidió salir a una fan a través de Tik Tok.

Miley ha elegido reírse de todo eso añadiendo una broma más a la lista, y seguramente haya pensado "como cada vez que me veis con alguien pensáis que estoy saliendo con esa persona... aquí va un beso con otra!", y efectivamente, se ha dado un beso con el famoso tiktoker King Moxu:

Elegir a King Moxu no ha sido baladí: el tiktoker hizo viral una canción del cantante Kid Laroi, 'Without You', una canción que suena de fondo en el vídeo anterior y en la que ahora Miley ha colaborado para hacer un remix, y en vez de promocionarla con el propio Kid Laroi... ¡ha decidido hacerlo con quien la hizo viral! Los seguidores de la cantante están 'living' con todo esto, y al autor del tema sólo le ha quedado reírse y compartirlo en sus redes sociales con mucho humor. ¡Esta chica...!

