Hace poco más de un año que Marina Ruiz y Hugo Paz anunciaron que habían comenzado una relación. La pareja confesaba estar muy feliz. Sin embargo, desde un primer momento tuvieron que hacer frente a un gran problema: la distancia. Para ellos no ha sido nada fácil mantener su relación a flote teniendo en cuenta que ella estaba viviendo en Córdoba y él en Cádiz. Un inconveniente al que parece que han decidido ponerle ya una solución y es que, según han anunciado en el canal que ella tiene en 'Mtmad', han optado por...¡irse a vivir juntos!

"Como yo vivo solo ella prácticamente estaba aquí siempre y tenía que hacer muchos viajes en carretera. Cuando se iba yo la echaba mucho de menos y por eso le pedí que se viniese a vivir conmigo", ha confesado Hugo Paz, reconociendo que cada vez era más difícil tener que decirle adiós a su chica.

Mtmad

Por supuesto, ella no dudó en ningún momento en decir que sí a su propuesta, y es que ambos han conseguido encontrar el equilibrio perfecto en su relación y cada día están mejor juntos. "Nos lo pasamos muy bien", han reconocido los dos. Eso sí, Marina Ruiz tiene claro que es imprescindible hacer unos cambios de decoración en el piso de su chico. "Ahora mismo lo tiene decorado como un piso de soltero y eso se le acabó", ha indicado entre risas.

De hecho, ya se han puesto manos a la obra y han comenzado a redecorar poco a poco algunas estancias para que los dos puedan sentirse cómodos en esa vivienda. Además, Marina ha reconocido que ella no dejará de viajar y de ir a Córdoba pese a la decisión que ha tomado. La 'ex viceversa' ha reconocido que para ella es muy importante seguir teniendo rutinas distintas a las de su chico para no caer en el aburrimiento.



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por otro lado, la pareja ha reconocido que hace poco tiempo se pusieron en contacto con ellos para que participasen en la nueva entrega de 'La isla de las tentaciones'. Una propuesta para la que ellos tenían clara cuál iba a ser la respuesta: "No". Hugo y Marina han explicado que están muy agradecidos con el programa por pensar en ellos pero ahora mismo se encuentran en un momento idílico de su relación y no quieren que se estropee por nada del mundo.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io