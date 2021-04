Steisy ha hablado con QMD! en medio de su guerra judicial con su acosador

La ex tronista ha confesado que lucha contra una fuerte depresión que se ha agravado por culpa de este episodio

Entrevistar a Steisy es como una montaña rusa, y es que ella sola podría protagonizar la película 'Sonrisas y lágrimas': es una chica de lo más risueña, pero en los últimos meses su vida se ha tornado inaguantable por culpa de un acosador que le ha hecho la vida imposible, y ha traspasado varias líneas, ya no sólo porque la extronista tenga miedo por su integridad física, sino que esta persona desalmada le ha dejado hasta sin trabajo, y lo que es peor: ha dejado sin trabajo a un montón de gente que estaba a su lado. Ahora ha querido hablar, en su primera entrevista con un medio tras este infierno, por dos razones: "por mí, para quedarme tranquila, y para que la gente sepa lo que pasa". Y eso sí, sin cobrar: "Yo no quiero sacar beneficio de todo esto".

Quería darte las gracias por querer hablar con nosotros. No sé cómo prefieres que te llame: Patri, Patricia, Steisy…

Me gusta Patricia o Steisy. Patri lo odio, pero sin embargo en Granada soy Patri. Yo creo que lo hacen para fastidiarme… (ríe).

Llevas unos meses moviditos cuanto menos… ¿cómo estás?

Bueno… digamos que tengo mis momentos malos y buenos. Por una parte, estoy jodida, porque he sufrido la fijación de una mala persona y ha conseguido que me quiten la cuenta de Instagram, y dejarme con ello sin trabajo. Me tiene asustada, pero está en manos de la Justicia y tengo pruebas suficientes para que esto se arregle, así que gracias a mi abogado me he quedado tranquila. Ahora digamos que estoy mejor, porque sé que todo se va a solucionar.

Tú tenías una empresa que dependía directamente de tus redes sociales para que funcionara, y contigo trabajaba mucha gente que se quedó sin trabajo y sin ingresos al tumbarte la cuenta de Instagram. ¿Qué ha pasado?

Yo he creado una franquicia para vender productos. Lo que hacen muchas empresas es meter a gente para ventas y decirle ‘hala, a buscar clientes’. Yo no. Yo lo que he hecho es una franquicia online, he metido a gente en esta empresa, y sí, de ellos yo me llevo un 1% de comisión de sus ventas (una cantidad simbólica), pero en vez de mandarles que busquen clientes, los clientes se los doy yo. Por ejemplo, yo hago una publicidad de una dieta (que ella misma ha hecho y con la que ha perdido casi 20 kilos), y toda la gente que quiera ese método, me lo pide a mí. En vez de vendérselo yo y llevarme esa venta, se lo paso a la gente que está por debajo de mí. Se les da un curso de formación, que se lo dan dos chicas que trabajan conmigo que son nutricionistas, y sólo tienen que sentarse delante del ordenador, esperar a que les mande el cliente, venderle la dieta y ellos se llevan un sueldo, y además esos clientes, cuidándolos, ya los tienen ellos para siempre.

Se podría decir casi que les “regalas” el sueldo, porque todas esas ventas que podrían ser tuyas se las cedes a otras personas…

Tú me dirás ‘esta tía está loca, porque si tiene 100 clientes, en lugar de llevarse 10.000 euros al mes comisionando las ventas, se los regala a la gente’… pero lo hago. Yo podría sacarme un sueldazo, pero como con el tope que me he marcado me es suficiente para vivir, prefiero ceder esas ventas a otra persona y que se lleve, a lo mejor, 500 eurillos todos los meses. Muchos sabrán que yo he pasado por una depresión, y a raíz de eso quise montar mi empresa, para tener un propósito, y lo hago porque yo he querido, para ayudar a la gente… (se le quiebra la voz) Me emociono cuando lo cuento. Yo NECESITO ayudar a la gente y sentirme importante y útil. Yo he sido muy pobre y con el COVID he visto cosas muy feas. Gente que ha perdido el trabajo, gente que ha perdido la casa porque no la pueden pagar, gente que tiene que cuidar a mayores y no puede ir a trabajar…

La gente que trabaja contigo debe de estar encantada…

¿Tú sabes lo que es tener a 50 personas esperando un lunes a que les pases clientes? Es que además lo que yo vendo lo he probado yo, y pueden comprobar que el método de vida saludable funciona, y que además es todo natural. Trabajo con una empresa importante que lleva muchísimos años en el mercado, no con una nueva que no se sabe de dónde ha salido ni si va a desaparecer mañana.

Haciendo esta labor tan desinteresada, no podemos llegar a entender cómo puede haber alguien tan desalmado que haya jugado así con tu pan y el de tanta gente…

(Se echa a llorar) No lo sé, pero lloré mucho. Yo he ayudado a gente para que supiera cómo recuperar el dinero de las publicidades engañosas, he ayudado a la gente con esta dieta y he enseñado mi propio cuerpo cuando estaba gordita, he hablado de mi enfermedad mental, he ayudado a la gente con el trabajo… yo estoy muy agradecida a la tele y a la gente que me sigue, y qué menos que devolvérselo (solloza), y cuando me eliminaron la cuenta después de 7 años con ella, que me he gastado un dineral en hacer sorteos y cosas para ganar ese millón de seguidores, que tenía a mi gente… ahora lo han quitado.

Has tratado de recuperarla pero no has podido, y has tenido que empezar de cero con tu nueva cuenta, @steisy_patricia.

Sí, pero Instagram debería tener un seguro para que por lo menos la gente que estamos verificados y que trabajamos con eso, no nos pase. Deberían llamarnos a una reunión. Por lo menos dame la oportunidad de arreglarlo, no me la quites de esa manera. El problema es que esto va con algoritmos, y a mí se me tumbó porque una persona tenía varios perfiles falsos, y se dedicó a denunciarme las fotos, y al detectarlo Instagram pasó lo que pasó…

¿Ha llegado esa persona a amenazarte de muerte?

Directamente no, pero sabía cómo hacer para asustarme. Me he sentido amenazada y me ha hecho muchísimo daño, porque me ha hundido. Ha cogido mi dignidad como mujer y la ha pisoteado. Mi familia… imagínate cómo se sienten cuando llaman a su hija ‘puta’ y ‘prostituta’ por todas las redes sociales, y no poder hacer nada hasta que la Justicia no hable… es muy frustrante y muy duro. Me ha hecho sentirme avergonzada hasta el punto de no querer salir de la cama. Yo estoy en tratamiento psicológico y a mí la medicación no me la pueden quitar por este problema. No hay derecho a que yo tenga que tomar pastillas porque la fijación de una persona sea hundirme la vida, que ni la conozco ni la he visto en mi vida.

Has contado también que es una persona conocida por hacer este tipo de cosas…

Es una persona que no sólo me ha hecho daño a mí. Por ser una mujer libre e independiente me ha cogido odio y ha intentado -y lo ha conseguido- hacerme sentir destruida y humillada. No sólo ha sido quitarme el trabajo, sino hacer una serie de calificativos hacia mi persona…

Tú llegaste a decir una frase que ha calado mucho: ‘si supierais quién es, os llevaríais las manos a la cabeza’.

Es una persona conocida en el ámbito judicial por llevar a cabo este tipo de actos. Él va de que trabaja en redes pero, por conseguir seguidores, hace cosas como estas. Es una persona que me da miedo, porque sé hasta dónde es capaz de llegar, hasta el punto de que he tenido que cambiar las puertas de mi casa. Me ha insultado a mí, se ha metido también con mi pareja, ha filtrado mi número de teléfono… ¿sabes lo que es levantarte un día y encontrarte 500 llamadas de teléfono en el móvil? ¿Que 500 personas que no conoces de nada tengan tu número de teléfono? Yo quería morirme. Pensé hasta en quitarme del medio. Es duro decirlo, pero fantaseé con esa idea.

Eso son palabras mayores…

Imagínate. Sin Instagram, con esta clase de insultos, con lo lenta que es la Justicia… te hunden por todas partes: el trabajo, tu intimidad, tu dignidad, te filtran datos personales… llega un momento en el que te preguntas hasta dónde puede llegar esto y cuándo va a acabar.

Has confesado además que has llorado TODOS los días por este problema…

Todos los días. Te lo cuento y tengo un nudo en la garganta que todavía lloro… (se le quiebra la voz). Igual dejo de hablar contigo y me pego una ‘panzada’ a llorar luego… pero yo tengo que seguir haciendo mi trabajo. La gente tiene ya muchos problemas y yo no puedo salir llorando, y tampoco quiero que esa persona vea que me afecta, y que todas esas personas que estén pasando por algo parecido vean que se puede salir adelante.

Además, después de que te tumbaran la cuenta no has podido ni cobrar tu sueldo…

Todas las noches lloro al acordarme de mi cuenta de Instagram, porque ha sido mi esfuerzo, y he estado dos meses sin cobrar ni un duro. Yo cobro bien, a mí eso no me ha importado… pero luego tengo que aguantar en las redes 'puta', 'guarra', 'eres una vergüenza para las mujeres'… todo lo peor que se le puede decir a una mujer, me lo han dicho, hasta el punto de tener que ir al psicólogo día a día. Es desesperante. Yo tengo una psicóloga a la que a veces tengo llamar por las noches porque me levanto con unos ataques que creo que se me va a ir la vida.

A pesar de todo, demuestras ser muy fuerte por cómo lo estás sobrellevando, Steisy.

Yo he hecho las cosas muy bien, y cuando te encuentras con alguien así, que no sabes hasta dónde va a llegar… es una impotencia muy grande. Yo me he sentido fatal, pero tengo que respetar la presunción de inocencia, porque encima yo no puedo decir ‘tú eres tal’ o ‘me has hecho tal’, o ni siquiera decir el nombre hasta que la Justicia no diga que lo que me ha hecho pasar y cómo me ha hecho sentir es un delito. Lo único que puedo decir es que he puesto una denuncia por lo penal y se me ha aceptado a trámite. Por algo será.

Además tendrás tus pruebas y tus informes psicológicos.

Yo lo tengo todo. Este acoso no es de un mes ni de dos. Empezó todo durante la pandemia, en 2020. Llevo un año callada. Cuando me quitaron la cuenta, no me la quitaron de un día para otro: yo llevo sufriendo esto un año.

Es mucho tiempo aguantando todo eso, y además tu vida no ha sido nada fácil, lo has dicho muchas veces.

Yo he tenido una vida muy complicada. Lo que la gente no sabe es que yo sólo he contado como un 15%. Yo veo lo de Rocío Carrasco, o lo de Isabel Pantoja con sus hijos… y sinceramente pienso ‘¡si lo mío es peor…!’. Pero yo al final he aprendido a perdonar. Yo he pasado cosas que son tan duras… No puedo contarlas porque dañaría la sensibilidad de las personas de lo ‘heavies’ que son. Yo he sido maltratada durante dos años con sólo 15 años. A mí me secuestraron en una casa, y en dos años no me dejaron salir. De mí han abusado… y que una persona le haga esto ahora a alguien como yo, afecta el triple. De ahí mis pesadillas y mi ansiedad. Yo estoy sola en mi casa con mi novio y yo no me meto con nadie (se echa a llorar)… Yo me puedo pelear en la tele, y aún así eso lo hacía cuando empecé con 23 años. Ahora con 30 ya no hago eso, pero aquello era recíproco, y luego nos reíamos y se quedaba en plató… pero esto… yo no estoy acostumbrada.

En los últimos años es verdad que te hemos visto bastante tranquila en lo que a enfrentamientos con otras personas se refiere, porque también has tenido tus enemigos.

Podemos discutir y yo te puedo cantar las cuarenta porque yo soy así, tengo mucho carácter, pero una cosa es un plató de televisión, donde si te pasas pides perdón, y otra cosa es intentar hundirle la vida a una persona por tratar de ganar 4 seguidores de mierda. Si eso es lo que quieres, me lo dices, te hago una publicidad y que te siga la gente…

Pero al final es una persona que no razona, que te ha metido entre ceja y ceja…

Sí, y sólo busca hacer daño. Y si encima sabe cómo hacerlo… y así me he visto. Esta es la primera entrevista que hago, y si hago esto es sin cobrar, porque no quiero sacar beneficio de todo esto. Cuento lo máximo que puedo porque esto está en proceso judicial, y lo hago por mí, por quedarme tranquila, y por la gente, para que sepa lo que pasa… y esperar a que la Justicia me dé la razón. Pero en cuanto salga la sentencia, que será pública, consultaré a mis abogados, y no voy a tener ningún problema en hablar de ello.

Pablo además ha estado en todo momento contigo, lo habrá pasado fatal también…

Muy mal. Cuando a tu novia una persona la llama ‘puta’ o ‘zorra’ o que ‘me va a pillar en el ascensor y me va a follar porque es para lo único que valgo’… Imagínate en qué lugar se ve y cómo se siente. ¿Qué haces? ¿Te tomas la Justicia por tu mano? No puedes. Hay que confiar en la Justicia y denunciar. El pobre de mi Pablo bastante bien se está portando. Lo único que puede hacer es apoyarme y darme abrazos y esperar a que todo esto pase, y preocuparse cada vez que voy por la calle, porque te imaginas cualquier cosa… A ver si termina esto pronto y podemos sentirnos un poco más tranquilos.

