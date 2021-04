Kelly Osbourne y su novio aprovecharon el aburrimiento de arreglar el coche para darse un poco de amor

La cantante y actriz ha 'reestrenado' a su novio: salieron, rompieron... ¡y vuelven a estar juntos!

¿Qué le pasa a Kelly Osbourne que es incapaz de separarse de su novio? Seguro que si pudiera, se montaría en él y se abrazaría como un koala. Sólo así podemos entender que ni siquiera arreglando el coche le demandara mimos y besos, y la verdad es que el momento... idílico no es. Ni están en una alfombra roja ni lucen sus mejores looks. Todo lo contrario. La artista y su chico, Erik Bragg, estaban con el coche averiado, a pleno sol, en una calle en Los Ángeles. Pese a todo, muy románticos, se comieron a besos. ¡Desde luego, esto es amor!

El actor, presumiendo de tattoos a pecho descubierto, se puso a arreglar el coche con la ayuda de Kelly. La cantante, por cierto, llevaba un look denim muy mimetizado con el momento avería. Bujía va, bujía viene… La pareja, que no puede vivir despegada, echó la tarde con las herramientas y esas bayetas grasientas en la mano… Eso sí, parece que finalmente el coche arrancó y lo celebraron con un beso de lo más romántico.

Gtres

Gtres

Gtres

Erik y Kelly llevan saliendo desde el pasado agosto, pero lo suyo viene de largo: se conocieron hace un porrón de años, salieron y, aunque acabaron rompiendo, la vida les volvió a unir. "Es alguien que lleva 20 años en mi vida, alguien con quien salía y con quien ahora he vuelto. No sé cómo explicar qué es. Lo que es, es perfecto", dijo Kelly hace unos meses, reconociendo también que le apodaba como su particular 'Bragg Pitt'. El reconocido 'skater' (sí, ha hecho carrera de su afición por el monopatín), además, está de lo más enamorado de ella, y eso es de agradecer, porque el pasado amoroso de Kelly es, cuanto menos, curioso. Y sabemos que ella no es para nada tradicional, pero ¿acabará casándose? ¡Nos encantaría verla vestida de novia!

