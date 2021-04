Chrissy Teigen sufrió la dolorosa pérdida de su bebé, Jack, cuando estaba de varios meses de gestación

Meghan Markle, que también sufrió un aborto, quiso llamarla, y ahora Chrissy ha revelado esa conversación

Lo peor que le puede pasar a una mujer embarazada es perder a su hijo en un aborto, y aunque por desgracia miles de mujeres en el mundo saben lo que es eso, la historia de Chrissy Teigen nos tocó mucho la fibra. La modelo y su marido, John Legend, esperaban al pequeño Jack con mucha ilusión, pero tras un comienzo de embarazo complicado, la cosa empezó a ir a peor en los siguientes meses de gestación, y en el sexto, después de un mes de reposo absoluto en cama que terminó en un ingreso hospitalario, Chrissy perdía a su bebé.

A la top le costó mucho reponerse de aquello, y tardó varios meses en volver a sonreír siquiera en sus redes sociales, y aunque ha reconocido que no va a reponerse de eso, está aprendiendo a vivir con ello. Muchas mujeres han podido sentir su historia a través de Chrissy, y una de ellas ha sido sin duda la duquesa de Sussex, Meghan Markle, que el pasado 2020 reconoció en una entrevista que ella también había perdido a su bebé cuando se quedó embarazada por segunda vez. Precisamente la mujer del nieto de la reina de Inglaterra fue una de las primeras en ponerse en contacto con Chrissy, que recibió la llamada con sorpresa: "Ha sido muy amable conmigo desde que conectamos", contó recientemente en el programa 'Watch What Happens Live!'.

"Me escribió por el bebé Jack. Pero sí, es realmente maravillosa y muy amable, tan amable como todo el mundo dice que es", añadía Chrissy, que sin embargo no quiso dar muchos más detalles sobre la conversación que mantuvieron.

La modelo ha reconocido también que ella vio la esperada entrevista del príncipe Harry y su mujer con Oprah Winfrey, y se sorprendió tanto como los demás al ver cómo Meghan contaba que en la Familia Real hubo preocupación por el futuro color de piel de Archie o sus pensamientos sobre el sucidio: "Terminé viéndolo, y fue como... esto es grande", y añadió: "También esperé mucho tiempo para verlo, así que ya había escuchado mucho sobre ello".

