Samira y Óscar están compartiendo la experiencia de vivir en el 'pisito de 'Solos' y parece que están de lo más a gusto. Hoy recibían la visita online de Andrea, ex de Óscar. Recordemos que ambos se atrajeron mucho en 'La isla de las tentaciones', y aunque Andrea iba con su novio al concurso, la pasión con el malagueño se desenfrenó. Fuera de la isla, terminaron rompiendo su relación y todo el buen rollo se quedó en esa playas paradisiacas.

Óscar se mostraba bastante incómodo con la videollamada y no se ha callado nada de lo que pensaba de su ex. En una conversación de él y Samira sobre las relaciones y la gente que ha pasado por sus vida, la argentina le confesaba al malagueño que: "no me gusta la gente que va a maldad gratuita, a intentar pisotearte, difamarte o molestarte porque no estás con ella o porque no le das bola a ella". Ahí es cuando Óscar le explicaba que él con Andrea acabaron bastante mal y no guarda buen recuerdo de ella. Es escuchar el nombre de su ex y "pierde los nervios".



Telecinco

Por eso recibían la visita online de la ex participante de la isla, por las críticas que estaba recibiendo. A pesar de los malos comentarios que ha tenido que escuchar por parte de Óscar, lo que más le molestaba a la joven era que él le decía a Samira que no estaría con Andrea en ese pisito. La videollamada ha ido in crescendo, y Andrea ha asegurado que Óscar le puso los cuernos tanto con mujeres como con hombres, "es bisexual", ha dicho la extentadora.

Telecinco

Óscar está bastante cansado de esas acusaciones de Andrea y asegura que son falsas y solo quiere manchar su imagen por resentimiento. Esta conversación, que más bien ha sido una pelea intensa de 45 minutos, finalmente se convertía en una "reconciliación" gracias a Samira. Ambos han prometido una cosa: "No vamos a volver a decir nada ni tú ni yo".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io