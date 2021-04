Aurah Ruiz está atravesando una mala racha. Según la que fuera concursante de 'GH VIP' se siente que está en plena crisis y ha decidido abrirse en canal para confesar a sus fieles seguidores que está pasando por un momento delicado. Aurah cogía su cámara y frente ha ella, no ha tenido pelos en la lengua para confesar que se siente hundida y deprimida. ¿Qué es lo que le pasa a la influencer? La canaria está muy baja de ánimos, de hecho ha confesado en su canal de 'mtmad' que necesita ayuda profesional y está desesperada buscándola.

"Estos últimos días no me ha pasado nada en especial, pero entre el niño, el cole, las terapias, mi vida, el negocio y querer hacer muchas cosas a la vez ha hecho que me ahogue en este vaso de agua", explicaba al empezar el vídeo. Aurah cree que tiene varios defectos y resalta en concreto dos: la confianza y la ingenuidad. Ella confía en personas que no les hace bien y se cree todo lo que le cuenta. También destaca de ella el "mal genio". "Estoy empezando a controlar", explicaba a sus seguidores del canal.

Mtmad

"Mis defectos me están agobiando y han hecho que haga malos vídeos aquí", contaba Aurah refiriéndose a su canal de 'mtmad'. La novia de Jesé se disculpaba con sus seguidores y pedía comprensión. Pese a sacarse solo defectos y compadeciéndose de sí misma, Aurah ha conseguido ver una virtud: "Soy valiente", y es que gracias a su coraje, su hijo está en donde debe estar y bien.

mtmad

"Soy una persona que cuando me superan las situaciones me refugio en familia y amigos", explicaba Aurah y desvelaba que ahora tiene a una persona muy importante en su vida, su pareja. "¿Estaré pasando por una depresión?", se cuestionaba la canaria y confesaba que nunca ha necesitado ayuda de un profesional. Ahora sí que quiere ese tipo de ayuda y volver a sentirse completa.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io