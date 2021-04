Asraf Beno continúa con sus retoques estéticos. El novio de Isa Pantoja se ha puesto como objetivo eliminar todos aquellos aspectos de su cuerpo que no le gustan. Hace unos días, el ex concursante de 'La casa fuerte' desvelaba el peso que había conseguido perder gracias a la rutina de ejercicios que estaba llevando a cabo. Además, también ha decidido ponerse una ortodoncia invisible para tener unos dientes perfectos. Ahora, el modelo ha mostrado el tratamiento que está llevando a cabo para eliminar la cicatriz que tenía en su frente.

El novio de Isa Pantoja ha decidido eliminar esta marca sometiéndose a una serie de tratamientos. Unos retoques que pasan por ponerse un poco de bótox en la zona y con los que ha conseguido que la gran cicatriz que tenía en su rostro sea ya prácticamente imperceptible.

Asraf Beno se hizo esta brecha debido a una trifulca en la que se vio envuelto en 2019. Al parecer, el modelo tuvo un malentendido con otro grupo que se encontraba en el mismo local que él. Finalmente, el Míster acabó con una copa estampada en la cara, lo que le provocó una brecha desde el inicio de la nariz a la frente por la que le tuvieron que dar diez puntos.

Fruto de esta trifulca, el novio de Isa Pantoja terminó luciendo una gran cicatriz en la frente con la que no estaba contento. Por este motivo, decidió someterse a un tratamiento estético que ahora comienza a ver sus frutos, y es que ya no se nota prácticamente nada.

Lo cierto es que de un tiempo a esta parte Asraf Beno ha experimentado un increíble cambio físico. Una mejora en la que ahora está todavía más centrado, ya que su boda con Isa Pantoja está cada día más cerca. Una ceremonia para la que ya se está preparando, y es que quiere estar perfecto para ese día tan especial.

