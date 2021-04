Belén Esteban defiende a Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Aunque se ha pasado más de veinte años criticando duramente a su ex, padre de su hija Andrea, y a su mujer, María José Campanario, pero la colaboradora de 'Sálvame' ha cambiado radicalmente de actitud. Como podrás ver en el nuevo número de la revista Qué Me Dices que ya está en el kiosco, Belén Esteban se ha convertido en la mejor defensora de la hermana de su hija tras celebrar su mayoría de edad.

Julia Janeiro, la hermana de su hija Andrea, celebró sus 18 años junto a un par de amigas y su novio, el futbolista del Aranjuez FC, Brayan Mejía, en un restaurante de Madrid, donde vive con él. Y como es lógico, el momento 'despixel' lo vivió rodeada de prensa y consejos como el de Alejandra Rubio. Entre los comentarios que recibió algunos no fueron afortunados. Y ahí es donde entró en juego Belén Esteban… "Era evidente que esto iba a suceder, pero no entiendo los ataques. Me parece vergonzoso, la niña tiene 18 años, puede ir con las uñas y las pestañas que le dé la gana, se puede poner la ropa que le dé la gana y criticar eso me parece vergonzoso. Yo he tenido la misma edad y me he puesto lo que me ha dado la gana", sentenció.

Hermanas unidas

Capturas TV

Además, la de Paracuellos quiso aclarar que Julia, que junto a Rocío Flores arrasa en Instagram, y su hija se llevan estupendamente a pesar de las rencillas de sus padres… "Es mentira que las hermanas no tengan relación. No voy a hablar mucho porque es una cosa de ellas, pero ya vale de publicar cosas que no son. Lo que los mayores no hemos conseguido por los problemas que hemos tenido, lo han logrado ellas. Mi hija tiene dos hermanos. Yo puedo hablar de cosas que pasan entre mayores, pero Julia Janeiro es hermana de mi hija. Así que, delante de mí, no me gustaría escuchar cosas que no son verdad y que pudieran hacer daño a la niña", dijo.

Belén no ha sido la única en dar la cara por Julia. También lo ha hecho su madre, María José Campanario: "No quiero ser descortés, pero lo que tú llamas momentos complicados, para mí han sido 20 años. Julia tiene 18 años y sigue siendo una niña. Os paso el teléfono de mi abogado por si queréis alguna aclaración", comentó a 'Sálvame'.

