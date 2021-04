Óscar se encuentra concursando en 'Solos' con Samira, con la que empezó regular pero ahora se lleva estupendamente.

El malagueño ha asegurado que su ex, Andrea Gasca, a la que conoció en 'LIDLT', "besa como un pescado mareado".

Óscar Ruiz ¿ha superado realmente su relación con Andrea Gasca? El andaluz conoció a su ex en 'La isla de las tentaciones', cuando él la enamoró y ella decidió olvidarse de Ismael. La pareja salió junta del programa, pero antes de llegar a España la cosa se torció: ella le puso los cuernos con su ex en el mismo hotel de República Dominicana donde se alojaban antes de volver, así que el resto os lo podéis imaginar: él no quiere saber nada más de ella, y así se lo ha contado a Samira en 'Solos'.

El malagueño ha confesado que no le hubiera importado compartir el pisito con su otra ex, Mayka (a la que conoció en la segunda edición de 'LIDLT'), pero con Andrea ni de broma: "A mí no me gusta la gente que va a maldad gratuita, a intentar pisotearte, difamarte o molestarte porque no estás con ella o porque no le das bola a ella", ha apuntado bastante cabreado.

Eso sí, también ha dejado claro que no le importa en absoluto que Andrea haya rehecho su vida con otro chico, y que incluso le da hasta pena el chaval: "Es un chaval que tiene dinero, que creo que tiene buen fondo... y ella se habrá aprovechado de eso", ha dicho de Andrea y refiriéndose a su novio, Roberto de la Cruz, aunque si por algo está contento de no haber seguido con ella es que en la intimidad, de la que tampoco guarda buen recuerdo, no era lo que él esperaba: "Besa como un pescado mareado", ha asegurado Óscar, que también ha añadido que cuando ella sale en la tele es sólo para hablar de él: "Deja de hablar de mí, por favor", le ha pedido.

