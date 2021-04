David Bisbal y Zuleyka Rivera se han reencontrado sobre una alfombra roja. El cantante y la actriz, que vivieron un intenso romance en verano de 2013, pero la distancia entre ellos acabó por dinamitar su historia. Ocho años después, el almeriense y la modelo se reencontraron en la gala de los Latin American Music Awards, una entrega de premios que se celebró en Florida el pasado 15 de abril.

No sabemos lo que ocurrió entre David, que disfruta de la bonita familia que ha creado con Rosanna Zanetti, y Zuleyka entre bambalinas, si charlaron o no, pero, en la alfombra roja y, de cara a la galería cada uno fue a su aire. La Miss Universo 2006, con un impresionante vestido de Usama Ishtay, sigue siendo un pibón que quita el hipo, mientras Bisbal, que hace unas semanas lloraba la muerte de Álex Casademunt, también ha conseguido retener sus característicos rizos a lo largo del tiempo.

Gtres

Con quien sí posó en la alfombra roja el almeriense fue con Carrie Underwood, con quien cantó en la gala. La pareja artística interpretó con maestría 'Tears of gold'. "Qué sensación más maravillosa de nervios cuando vuelves al escenario. Jamás me olvidaré que fue cantando con @carrieunderwood en los @latinamas", escribió en su Instagram.

Un breve romance hace ocho años

David y Zuleyka mantuvieron un breve pero intenso romance en el año 2013. "De Zuleyka me gusta todo. Es muy trabajadora y cariñosa”, confesó el cantante. Después de romper, los dos se enamoraron de nuevo. Zuleyka tiene un hijo, fruto de una relación anterior a Bisbal, y se rumorea que acaba de romper con el empresario Germán Rosete. El almeriense, por su parte, está feliz junto a Rosanna Zanetti, su mujer y madre de sus dos hijos pequeños. Rosanna llegó a su vida en 2016, tiempo después de que el cantante rompiera con China Suárez.

Un romance complicado

Agencias

Agencias

David Bisbal conoció a Zuleyka en 2013, semanas después de romper con Raquel Jiménez, una mujer que le marcó profundamente. El almeriense y la puertorriqueña disfrutaron de las playas de Miami, pero en agosto el cantante decidía acabar con el romance para volver a los brazos de Raquel. Esa historia tampoco prosperó y la barcelonesa acabó muy dolida. "El que no sepa amar que haga prácticas", declaró la actriz tras la ruptura.

