Anabel Pantoja no está dispuesta a que pongan en duda la bondad de su novio. Este viernes en ‘Sálvame’ emitían una conversación telefónica de un supuesto examigo del actual concursante de ‘Supervivientes 2021’ en el que lo dejaban en muy mal lugar. Entre otras lindezas, Omar era tildado de “interesado” y “pandillero”. Nada más escuchar un primer avance, la sobrina de Isabel Pantoja sacaba la cara por su chico. “Él no se ha aprovechado de mí… Si estuviera conmigo por dinero se habría ido con alguien más adinerado, como Lydia o Belén”, señaló muy ofendida. A su vez, quiso dejar claro que la empresa de windsurfing que Omar Sánchez posee en Canarias la ha montado con el sudor de su frente. “Esta persona le tiene envidia. Todo lo que ha conseguido es gracias a su talento y su profesionalidad”, afirmó rotunda.

Telecinco

Cuando por fin se emitió el audio, Anabel Pantoja acabó estallando y lanzando una clara advertencia. El supuesto examigo relató que el canario es una persona muy conflictiva y oportunista, al igual que su actual pareja, y aseguró que fue el propio Omar el culpable de la pelea en la que se vio envuelto en 2011. “Él es el que pega y llama a la televisión”, indicó. “¿De dónde sale una escuela de windsurf de la noche a la mañana? Él no viene de una familia adinerada”, se preguntó el confidente.

Tras escuchar este testimonio, Anabel Pantoja cogió aire y fue de lo más clara y concisa. “Después de contar hasta 15 he decidido pedirle a la dirección de este programa que quiero identificar a este señor. Quiero que envíe pruebas a este programa”, pidió la colaboradora. “Si eso es verdad, quiero que lo demuestre. Este testimonio no es válido porque tan solo es una llamada”.

Además, le advirtió de que podía meterse en un buen lío. “Cuidadito con llamarnos conflictivos porque como me entere de tu nombre y apellidos te llegará un sobrecito a tu casa para que veas a alguien que no te conviene”, dijo la miembro del clan Pantoja. “Deja de hablar de los demás y de su familia. Omar tan solo tiene una empresa. Cuidadito con llamarnos conflictivos y pandilleros”. Sobre la paliza, explicó que el caso fue juzgado y su chico fue indemnizado por la agresión.

Telecinco

Víctima de una brutal paliza

Tal y como se contó en ‘Sálvame’, Omar Sánchez fue víctima de una brutal agresión en enero de 2011. Los hechos ocurrieron de madrugada, justo cuando el ‘superviviente’ volvía a su casa de fiesta con la que entonces era su pareja. En ese instante, un individuo comenzó a atosigar a la novia de Omar, y cuando este intervino para que la dejara en paz, fue empujado por unas escaleras. Lejos de quedar la cosa ahí, el agresor y su grupo de amigos comenzaron a patearle, por lo que Omar acabó con múltiples contusiones, un tímpano perforado y la nariz rota.

