Dakota Tárraga acudió a ‘Sábado Deluxe’ con el objetivo de dejar constancia de que es una chica renovada, libre de todas las actitudes violentas que tenía durante su adolescencia y que la convirtieron en celebrity tras su paso por ‘Hermano Mayor’ y ‘Supervivientes’. Sin embargo, el comportamiento de la joven no fue precisamente el esperada de una persona educada… Mostrándose en todo momento con una actitud altiva y chulesca, Dakota iba repartiendo a diestro y siniestro ante la incómoda mirada de los presentes. Alessandro Lequio o Rocío Flores fueron algunos de sus objetivos. "Lo primero para una reconciliación es pedir perdón, y yo lo he vivido", dijo en relación a la actitud de la hija de Rocío Carrasco. "No he sido tan mala ni tan retorcida como Rocío Flores", sentenció.

Telecinco

Cuando Kiko Matamoros intervino para opinar sobre el asunto, se llevó un tremendo corte de la exsuperviviente. “Tú eres el menos indicado para hablar por los problemas que has tenido con tus hijos en televisión. El silencio te favorece...", le espetó de muy malas formas. El colaborador, lejos de amedrentarse, se levantó airado para dejarle las cosas claras. "A mis hijos les he perdonado yo... A esta maleducada y barriobajera no la voy a aguantar", afirmó tajante. “Acabo de escucharte en el pasillo hablándole mal a tu madre”.

Ante los gritos de Dakota y sus continuas faltas de respeto, llegando a meterse con Matamoros por su relación con su novia, el colaborador decidió marcharse de plató. “Me voy porque voy a perder los nervios y voy a decir una barbaridad. A esta barriobajera que la aguante otro”, sentenció. Tras su marcha de plató, Belén Esteban y María Patiño intercedieron y le hicieron ver a Dakota que tenía que pedir disculpas. Aunque en un primer momento dijo que lo haría pero que sus palabras no iban a ser sinceras, al final acabó reculando. "Kiko, soy una toca huevos y te pido perdón", dijo.

