Muere el novio de Lola Ortiz, el futbolista Luis Ojeda Suárez

La Unión Deportiva Las Palmas ha anunciado a través de sus redes sociales el inesperado fallecimiento a los 20 años de Luis Ojeda Suárez, futbolista que militó en sus filas. “Consternados por el repentino fallecimiento de Luis Ojeda Suárez, canterano que formó parte de nuestro equipo juvenil durante dos temporadas. La UD Las Palmas muestra su más profundo pésame a sus familiares, amigos y a toda su familia DEP”, escribe el club a través de su cuenta de Twitter. El joven deportista era novio de Lola Ortiz, mediática extronista del programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Aunque todavía se desconocen las causas de la muerte, las redes sociales están conmocionadas ante la triste noticia. Después de su ruptura con Vanesa Klein, hace tan solo unas semanas, Lola Ortiz anunciaba a través de sus redes sociales la relación que mantenía con el jugador. De hecho, hace unos días, la joven colgó una instantánea para felicitarle el cumpleaños. “Feliz cumpleaños, cariño 🖤 Aunque parece que el cumple es mío, porque vaya regalo me llevo 😍😍”, señalaba sobre una fotografía en blanco y negro en la que aparecían muy acaramelados.

Por su parte, la última publicación del jugador se remonta al pasado 16 de abril, cuando le dedicó unas bonitas palabras a su novia. “Gracias por hacerme tan feliz, ¡¡eres increíble!!”, escribió. Esto supone un nuevo revés para la extronista, quien hace tan solo un año perdía a su padre tras una larga enfermedad. Por el momento, Ortiz no se ha pronunciado sobre el trágico suceso, pero sus seguidores no dejan de enviarle mensajes de condolencias. “Qué pena más grande en el corazón. Tómate el tiempo que necesite tu corazón tu mente y tu alma para sanarte para aceptar y para seguir… Siento mucho tu dolor, te deseo toda la calma y amor. Que Luis descanse en paz”, comenta una fan de la ‘influencer’.

