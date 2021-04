Lola Ortiz se ha visto sacudida por la repentina muerte de su novio, el futbolista Luis Ojeda Suárez, con el que estaba saliendo desde hace tan solo unos meses. Tras conocerse la triste noticia, la extronista de ‘MYHYV’ ha roto su silencio, publicando en sus Stories de Instagram una serie de fotografías junto al joven, que tan solo tenía 20 años. "Te echo mucho de menos, Luis. No soporto la idea de no volverte a ver nunca más. No sé cómo hacerlo. Ayer te escribí una carta y la mandé al cielo. Espero que te haya llegado", asegura rota de dolor.

“Sé que muchos se están preguntando qué ha pasado. Luis ya no está con nosotros. Estoy completamente destrozada. No sé cómo sobrellevar algo así. El 23 de abril ha sido el día más triste de toda mi vida. Se fue la persona que quería con toda mi alma. Y ahora ya no está. Se me rompió el corazón en pedazos. No paro de pensar en su cara angelical, en sus ojos y en su forma de hablar. Gracias familia por todos los mensajes”, añade Lola en otra historia.

Una incipiente historia de amor truncada

La Unión Deportiva Las Palmas ha anunciado a través de sus redes sociales el inesperado fallecimiento a los 20 años de Luis Ojeda Suárez, futbolista que militó en sus filas. “Consternados por el repentino fallecimiento de Luis Ojeda Suárez, canterano que formó parte de nuestro equipo juvenil durante dos temporadas. La UD Las Palmas muestra su más profundo pésame a sus familiares, amigos y a toda su familia DEP”, escribe el club a través de su cuenta de Twitter. El joven deportista era novio de Lola Ortiz, mediática extronista del programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Aunque todavía se desconocen las causas de la muerte, las redes sociales están conmocionadas ante la triste noticia. Después de su ruptura con Vanesa Klein, hace tan solo unas semanas, Lola Ortiz anunciaba a través de sus redes sociales la relación que mantenía con el jugador.

