Marina y Jesús fueron a probar su amor a 'La isla de las tentaciones 3', pero ambos se pusieron los cuernos: así de mal acabó todo

La sevillana quiso seguir conociendo a Isaac, su tentación, fuera del programa, pero él se acabó liando con Lucía

La vida da muchas vueltas, y si no que se lo digan a Marina García y a Jesús Sánchez. Los ex concursantes de 'La isla de las tentaciones' montaron un buen drama en la última edición del programa al querer poner a prueba su relación... pero haciéndola saltar, a la vez, por los aires, y es que a pesar de que se fueron a sus villas muy enamorados, ella apenas tardó unos días en besarse (y luego acostarse) con Isaac y él hizo lo propio con Stefany y Lara al ver que su chica ya ni se acordaba de él. Su relación, evidentemente, acabó rota, y su hoguera de confrontación fue todo un drama... pero ahora la cosa ha cambiado, ¡porque se llevan divinamente!

¿La pista? Su viaje con varios amigos estos días a México (incluido Cristian Jerez, de la segunda edición del programa). Ambos se han encargado de no compartir nada el uno del otro, ni siquiera mencionarse en las redes sociales... pero claro, el detalle de mostrar a sus seguidores que están en el mismo sitio, con la misma gente y comiendo lo mismo en la misma mesa... ha escamado, y mucho, porque después de decirse de todo a la cara y de ponerse los cuernos delante de toda España... ¡ahora resulta que son tan amiguitos! Por no hablar de que, aunque han intentado ser discretos, a Jesús le hemos podido ver de espaldas en un 'story' de Marina con una característica camiseta amarilla. Vamos, ¡blanco y en botella!

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Los comentarios sobre si vuelven a estar juntos no se han hecho esperar, y sus redes sociales se han llenado de preguntas de sus 'followers', aunque ellos, por el momento, no han querido contestar a nada. Están disfrutando de unos días de relax en buena compañía, visitando México D.F. y comiendo cosas tan suculentas como saltamontes con guacamole... ¡A ver si dan alguna explicación porque no podemos más con tanta intriga!

Instagram

Instagram

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io