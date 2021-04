Mayka Rivera ha confesado, tras algunos meses soltera, que vuelve a estar ilusionada con un chico: es influencer y se llama Alejandro Bernardos

La murciana rompió con Tony Spina justo cuando volvió a tener buena relación con su ex, Pablo

Iniciar una nueva relación con alguien no siempre es fácil, sobre todo cuando no hace mucho que has roto con otra persona. Sin embargo, a Mayka Rivera, ex concursante de 'La isla de las tentaciones', parece que le gusta la expresión 'un clavo saca otro clavo', porque si el pasado enero dejaba su relación (que no duraba más que unas semanas) con Tony Spina, ahora ha confesado ¡que vuelve a estar ilusionada! Y el chico por el que bebe los vientos ahora no es precisamente una persona anónima: se trata el influencer Alejandro Bernardos, que está de toma pan y moja, tiene más de 120.000 seguidores en Instagram, fue tronista en 'MYHYV' y tiene amistades tan ilustres como Óscar Ruiz y Jorge Javier Díaz (de 'La isla de las tentaciones', como su churri), o la mismísima Oriana Marzoli.

Ha sido en su canal de MTMad donde Mayka ha querido revelar su relación, y ha elegido nada menos que la celebración del joven después de que muchos de sus seguidores le estuvieran preguntando día sí y día también si Alejandro le hacía tilín. Y efectivamente, parece que van en serio: "Me lo presentó Jorge", ha dicho ella haciendo referencia a Jorge Javier Díaz. "Ella fue de lo más seca", ha añadido él sobre cómo se conocieron, pero a pesar de eso nada más verse tuvieron chispa.

"(El día que nos presentaron) yo le pregunté por Instagram si había llegado bien a casa, y ella me contestó al rato "eyy, sí". ¿Cómo que "eyy, sí"?", se ha preguntado él, pero ella se excusaba: "¡Es que no tenía confianza contigo!". Ninguno de los dos ha sabido ponerse de acuerdo en quién le tiró la caña a quién: ella dice que fue él, pero Alejandro ha apuntado que a ella le empezó a hacer tilín antes: "El destino nos juntó. Coincidimos en un viaje de influencers en Marbella y yo iba con la expectativa de que era muy seca porque me había dejado en visto". "Pero subiste una historia conmigo el primer día", ha respondido ella. "La subiste tú con mi móvil", rebatía él. "Sí, pero me dejaste el móvil para subirla...". ¡Vamos, que hasta en eso tienen trifulca!

"No somos novios"

A pesar de esta presentación en sociedad, los dos han coincidido (menos mal...) en que no son pareja: "Él me trata muy bien, y estoy muy ilusionada, porque llevaba tiempo dando bandazos... pero no somos novios. Nos estamos conociendo", ha asegurado ella. "Las cosas de palacio van despacio, pero sí es verdad que estamos muy a gusto". ¡Pues oye, que disfruten mientras dure!

