No es fácil llegar a los 40 años con un físico más o menos envidiable, pero lo de Quim Gutiérrez ha roto récords, y es el que el actor nos ha vuelto a dejar sin palabras con sus últimas fotos para la revista Men's Health. El catalán está ya en el Olimpo de famosos que protagonizan nuestros sueños más húmedos, al que pertenecen otras celebrities como el ex futbolista Aitor Ocio, el presentador Roberto Leal o el chef Jordi Cruz (todos ellos también han sido portada de la revista deportiva), y no es para menos. Adjuntamos foto, no apto para cardíac@s:

Hearst / Félix Valiente

Lo suyo no tiene truco, sino mucho trabajo: "Me da la sensación de que lo que impone más es el número 40, esa cifra tan redonda, porque en realidad, quizás porque practico deporte, intento comer correctamente y me cuido, me siento muy bien", ha asegurado, peor detrás también hay mucha disciplina: "es lo único que funciona, y entenderla como un tiempo que te dedicas a ti mismo, a cuidarte, como algo que te da beneficios desde el minuto uno".

Hearst / Félix Valiente

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Quizá el único truco es su forma de recargar pilas, y es que desde que se fue a vivir al campo y dejó atrás la ciudad, es otra persona (y hasta le ha dado por la botánica e incluso ha plantado árboles): "Todas esas cosas generan una conexión con lo terrenal, que ocurre aunque no quieras, que te ayuda a poner en perspectiva esos problemas del día a día que a veces nos parecen montañas". Sin duda el actor está de toma pan y moja y esa vena salvaje de la que le encanta presumir no hace más que aumentar nuestras pulsaciones...

"Tuve dudas de no gustarme"

Ya con la revista en el quiosco, Quim ha querido sincerarse con sus fans, y en una foto de Instagram ha contado que, a pesar de que muchos y muchas le vean como un 'sex symbol', él incluso tuvo miedo de no gustarse en las fotos. Aún así, no hay más que ver que la sesión salió a pedir de boca...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io