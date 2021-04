Danna Ponce: ¿quién es la influencer del momento?

La bloguera ha querido mostrar sus últimos retoques estéticos: ¿por qué no está contenta con el resultado?

¿Quién no se haría unos retoquitos estéticos si pudiera... o mejor, si se los regalaran? Pocas manos habría levantadas, y es que, quien más y quien menos, siempre quiere verse mejor. La última de nuestras famosas instagrammers que ha pasado por 'chapa y pintura' ha sido Danna Ponce, y es que a pesar de la naturalidad que desprende, es muy fan de este tipo de mejoras... pero su experiencia no ha sido lo que esperaba.

La joven, que hace poco nos enseñaba cómo estaba quedando su espectacular casa, ha pasado por consulta para hacerse un 'total face', que no es otra cosa que una armonización facial. ¿Y qué es eso? Pues, básicamente, rellenar las zonas de la cara menos prominentes (normalmente pómulos, barbilla y/o mandíbula) para conseguir mejorar los rasgos... y así le ha pasado, que como no tenía ninguna expectativa, ¡ha entrado en pánico al ver el resultado final!

Su doctora, que le ha pinchado nada menos que 6 viales de ácido hialurónico en la cara (repartidos entre el puente de la nariz, pómulos, ojeras, mandíbula y barbilla), la ha dejado estupenda, pero ella, al verse al día siguiente algo hinchada, casi se queda catatónica: "He llamado casi en estado de shock porque me he acoj*nado. Esta no es mi cara. Les he dicho que espero no quedarme así, pero me han dicho que es normal, en unos días se habrá desinflamado", ha contado con la cara bastante dolorida, razón por la que, además, esa primera noche apenas pudo dormir: "Me han pinchado en una sesión lo que normalmente se hace en tres".

Al final, ¡encantadísima!

Han tenido que pasar esos primeros dos o tres días para que Danna se acostumbrara a verse con su nueva cara, más redondita y no tan alargada, con los pómulos más marcados y, en general, rejuvenecida, ya que el dolor había desaparecido, y también la inflamación. Si es que, como a todo, sólo hay que darle tiempo al tiempo...

