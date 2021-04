El pasado 18 de abril, Norma Ruiz se estrenó como mamá, un papel que comparte junto a Bosco James, su pareja desde 2015, técnico deportivo y dedicado a entrenar a jugadores de golf. Antes de dar a luz a su pequeña Alma, la actriz posó para QMD! con su barriguita. El embarazo le ha sentado de maravilla, lo que se refleja en una sonrisa que habla también de bonanza profesional, porque, pese a la pandemia, en los últimos meses no ha dejado de trabajar: en otoño estuvo de gira con la obra de teatro ‘Trigo sucio’; ha terminado de grabar la primera temporada de la serie de Antena 3 ‘Señor, dame paciencia’ y es la nueva embajadora de la firma de belleza Bio Oil. Y, pese a tanto lío, sigue ejerciendo de vicepresidenta de la Fundación Voces, organización que lucha contra la pobreza y la exclusión social utilizando el arte, la cultura y la creatividad.

No paras, sigues plena de actividad...

Sí, parece que en mi caso se cumple eso de que ‘los bebés llegan con un pan bajo el brazo’, porque no me faltan proyectos ni trabajo.

¿Qué podemos esperar de ‘Señor, dame paciencia’, la serie en la que trabajas con Jordi Sánchez, Félix Gómez, Silvia Abril y Adam Jezierski, entre otros?

Al público que haya visto la película le va a sonar, pero hay más hermanos y los roles de las hijas y cuñados han cambiado. De momento, hemos hecho 8 capítulos, aunque está pensada para que tenga varias temporadas, va a depender de la audiencia. Yo soy la hija mayor del personaje que interpreta Jordi Sánchez.

Por cierto, Jordi ha salido hace poco del hospital tras una dura lucha contra la covid. ¿Qué es lo último que sabes de él?

Que va mejorando y recuperándose poco a poco. Es un grandísimo actor y un maravilloso compañero. En la serie es el padre y protagonista y, aunque enfermó, como llevaba mucho tiempo adelantado, se pudo acabar sin él.

¿Empezaste la serie embarazada?

Empecé sin saber que lo estaba.

Por suerte has podido acabar la grabación.

Sí, la verdad es que este bebé es como un regalo. Todo ha venido junto, me ha pillado trabajando y con una energía estupenda. Y como mi personaje en la serie es hippy, se planteó con un vestuario amplio desde el principio. Mi embarazo no interfirió en los planes.

¿Un bebé muy buscado?

No ha sido buscado, ha sido un poco inesperado pero no impedido, por decirlo de alguna manera. Llegó un momento en que decidimos ser padres y dijimos: “Que ocurra cuando ocurra”. Y ocurrió muy pronto…

Físicamente estás estupenda pero, ¿cómo te encuentras?

Genial. Desde el primer momento ha sido buenísimo. No he tenido náuseas y he podido seguir trabajando.

Has cogido muy poco peso.

Yo me he cuidado siempre y soy muy deportista. He empezado a entrenar con la preparadora física Elena Valiente, especialista en suelo pélvico, y hago entrenamientos de fuerza, que son muy buenos para el embarazo. Lo compagino con yoga, antes hacía Bikram pero lo dejé por el calor, así que he seguido con el Hata yoga. Bueno, y la alimentación, que la cuido mucho, no tanto por no engordar sino por ingerir los nutrientes que necesito.

¿Antojos?

No. Bueno, me ha dado por comer tomate. La gente me dice “mira, qué suerte que no te ha dado por la palmera de chocolate”. Pero yo creo que el cuerpo no te pide bollos, te pide energía y tú decides si le das la palmera o una manzana. ¡Y claro que me tomo un trozo de chocolate cuando quiero! Sí noto también que el cuerpo me pide proteína y como más carne.

No has querido decir el sexo del bebé.

No, queríamos mantener el secreto hasta el final. También teníamos claro que no queríamos que heredara el nombre de sus papás o abuelos porque es estigmatizarlo un poco. Yo respeto a quien lo haga, pero quiero que mi hijo nazca libre, nazca sano y se forje su propia personalidad. Y mira que nosotros tenemos dos nombres muy potentes.

¿Mentalmente notas que has cambiado?

Me noto con muchísima energía, pero también con mucha paz. Es como que te asientas, estoy pasando una etapa muy buena y eso que con la covid es extraño y duro porque hay muchas pruebas a las que tengo que ir sola, y no es fácil.

¿Te da miedo el parto?

Me impone un poco, y más según se va acercando la fecha. Pero hay veces que pienso que voy a tener un parto natural, visualizo que va a ser muy fácil y rápido. Quiero ser de las que se les cae el niño cuando llega al hospital. ¡Ojalá sea como mi madre, que parió de una forma maravillosamente bien!

¿Te vienen más recuerdos de tu infancia desde que estás embarazada?

Yo es que tuve una infancia muy feliz. Y todos los recuerdos que tengo son buenos. Pero sí pienso en la infancia que le puedo dar a mi hijo. Me preocupa.

¿Y qué clase de infancia quieres darle?

Quiero que sea la persona que quiera ser, no quiero influir en nada, por supuesto educar pero que sea muy alegre, con mucha ilusión. Yo he sido una niña con muchas ilusiones desde pequeña y nunca me las han coartado. Muy soñadora…

¿Qué clase de madre serás?

Voy a ser cañera, porque soy disciplinada y me gusta el orden y la disciplina. Pero también cariñosa porque lo soy para todo, me gusta besar, tocar… Creo que intentaré equilibrar una cosa con la otra, darle ese cariño, pero que no se le vaya la olla por ser muy permisiva. Lo fundamental es darle las herramientas para que se desenvuelva en la vida, no trasladarle tus frustraciones, bien lo que tú no has conseguido o lo que tú quieres para esa persona. Conozco mucha gente que no vive la vida que quiere, sino la que le empujaron sus padres a vivir.

¿Era el mejor momento para ser padres?

Hay mucha gente que nos dice: “¡Qué valientes, con la que está cayendo!”. Y yo contesto: “Pero es que siempre ha caído". Fíjate en nuestros abuelos con la guerra, la posguerra... Aquello sí que era malo. Nunca es el momento. El momento es cuando tú estás decidido, y éste ha sido nuestro momento de traer un bebé al mundo.

