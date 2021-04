Mónica Pont vuelve al trabajo de la mano de la serie 'Luis Miguel', donde será María teresa Campos

Así nos hablaba el año pasado de su nueva vida en México

Hace algo más de un año, justo antes de que estallara la pandemia, Mónica Pont cruzó el charco para probar suerte como actriz en México. Allí se instaló sin nada, sin amigos, sin su hijo… y empezó a hacer castings y más castings. Logró un papel en la película ‘Córtalas’ y otro en una serie que por culpa del coronavirus se canceló. Ahora, con mucho esfuerzo, Mónica ha vuelto a conseguirlo: ya que le han dado un papel en la segunda temporada de la serie ‘Luis Miguel’, que se está emitiendo en Netflix. En ella, Mónica da vida, ni más ni menos, que a nuestra querida María Teresa Campos.

Perfectamente caracterizada podemos verla en las imágenes que ella misma ha subido súper orgullosa a su cuenta de Instagram. En el capítulo en el que participa, la actriz ha tenido que emular a María Teresa Campos cuando entrevistó a Sergio Gallego Basteri, el hermano menor de Luis Miguel, en ‘Pasa la vida’. Un papel que le ha hecho mucha ilusión.

Según revelaba en exclusiva la revista Diez Minutos, otras dos actrices españolas, residentes en México, recibieron la oferta, pero la rechazaron: “La Campos tiene un acento muy especial y ellos querían una mezcla entre el castellano neutro y el andaluz. Mónica es catalana, no he visto el resultado. Lo que sé es que era un día de rodaje y lo que se cobraban eran 250 euros”, nos cuentan. Sea como fuere, lo cierto es que Mónica Pont ha conseguido emular el tono de voz y los gestos de María Teresa en esa entrevista, haciendo que nos remontemos a esa época y a ese momento en el que vimos cómo Sergio Gallego Basteri decidía cantarle a la presentadora un fragmento de una canción para mostrarle sus grandes dotes musicales. Una emisión que el analista y tuitero mexicano Gustavo Serrano ha querido recuperar:

En el episodio de hoy de #LuisMiguelLaSerie2 vemos un fragmento de una entrevista a Sergio Gallego -hermano de Luis Miguel- en la tele, acá está el video original de esa presentación: pic.twitter.com/USlSvbhbBk — Gustavo Serrano (@gooz25) April 19, 2021

¿Enamorada?

Sin duda, un papel con el que Mónica se va afianzando como actriz en el país azteca, que tantas alegrías le está dando. Allí parece que también ha logrado recomponer el corazoncito roto que le dejaron Dimas Soler-Roig y José Cacheiro. El pasado verano se la vio muy acompañada de un rico empresario. ¿Seguirá con él?

