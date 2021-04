Miguel Frigenti ha pasado por 'chapa y pintura' y ha presumido de nuevos retoques estéticos

El colaborador no esconde sus otros retoques: ya se sometió a una marcación abdominal

¡Lo que les gusta a nuestros famosos verse jóvenes y guapos y estirados! El paso del tiempo es una realidad, pero si se puede ir frenando, ¿por qué no hacerlo? Eso debe de haber pensado el periodista Miguel Frigenti, que este lunes, nada más empezar la semana, comenzaba fuerte pasando por una clínica estética para hacerse unos retoquitos. Uno de sus grandes problemas, según ha comentado, siempre ha sido su entrecejo, que se arruga con mucha facilidad cuando se enfada (y eso, en 'Sálvame', suele ser casi a diario), pero también ha optado por otros procedimientos.

Tras inyectar bótox en el entrecejo para evitar que este se arrugue en exceso, el siguiente paso ha sido su frente: las líneas de expresión, a sus 32 años, ya van haciendo acto de presencia, y para evitar que se sigan marcando, su doctor le ha puesto varios puntitos de toxina botulínica de forma que quede muy natural, pero esto no ha sido lo único...

Miguel, además de rellenar sus pómulos para disminuir el surco nasogeniano, también se ha querido hacer un procedimiento que está muy de moda, y es nada menos que un perfilado nasal, que no es otra cosa que rellenar con ácido hialurónico algunos puntos de la nariz para que, sin rinoplastia, aparente ser más recta y más armoniosa con el resto de la cara, como en el caso de Frigenti, que le han rellenado el puente de la nariz para eliminar el bultito que tenía antes:

Sin duda, unos pinchacitos que le van a venir muy bien, ya no sólo para verse mejor, sino para subir su moral, y es que no hay nada como verse guapo a uno mismo para sentirse bien. ¡Quién pudiera...!

Fan de los retoques

Como decíamos, el colaborador de 'Sálvame' no esconde lo que se hace, y para muestra, un botón. Además de contar lo que se ha hecho en la cara a través de su cuenta de Instagram, con anterioridad Miguel ya se sometió a una operación estética para marcar sus abdominales con la técnica HIFU. A pesar de ser un chico muy deportista (y lo suyo le ha costado perder peso), hay zonas rebeldes que, por mucho que ejercites y hagas dieta, la grasa no siempre se va, así que decidió pasar por quirófano para eliminar el comúnmente conocido como 'flotador'... y lo cierto es que está encantado a juzgar por cómo luce sus abdominales en las redes sociales:

Otro famoso que sabe muy bien de lo que hablamos es, por ejemplo, Diego Matamoros: el también colaborador televisivo sabe mucho de deporte y de cómo conseguir un cuerpo diez, pero hasta él se cansó de hacer ejercicio y no conseguir marcar los abdominales a su gusto, así que pasó por una operación de marcación abdominal y ahora, por lo que vemos en sus redes, es una persona nueva: él está encantado, y lo cierto es que ni siquiera parece que se haya operado. ¡Menudo cuerpazo!

