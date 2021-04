Cristina Pedroche está orgullosa de su cuerpo, y así lo ha demostrado en numerosas ocasiones

La presentadora de 'Love Island' no para de recibir críticas, y aunque las suele dejar pasar, esta vez ha estallado

Ser un personaje público no es nada fácil, y es que por cada seguidor al que le encantas, siempre hay un 'hater' que te va a poner de vuelta y media hagas lo que hagas, y eso lo sabe muy bien Cristina Pedroche. La presentadora suele pasar bastante de las críticas, sobre todo cuando son dañinas y no constructivas, pero esta vez ha querido lanzar un mensaje harta de que cualquier parte de su cuerpo sea objeto de insultos y feos comentarios, porque lo último que le han criticado ha sido... ¡su tripa en esta foto!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La vallecana tiene un abdomen firme y duro que su trabajo le cuesta con cuatro o cinco días de entrenamiento a la semana, y aunque ella está orgullosa, siempre hay algún criticón sin vida propia que le va a sacar punta a algo como eso, así que Cristina, haciendo gala de su paciencia y su educación, ha sentenciado: "como siempre, tengo comentarios positivos y comentarios negativos, pero no me gustan mucho cuando dicen que estoy obsesionada con el deporte y que estoy muy musculosa y tonterías", ha empezado diciendo en sus 'stories' de Instagram.

Cristina Pedroche Instagram

"En realidad en la foto se me ve más el abdomen súper duro por las sombras y tal, pero sí que lo tengo duro, y estoy orgullosa y en el fondo es un halago", ha comentado antes de dejar claro que "no estoy obsesionada con el deporte, estoy obsesionada con encontrar mi mejor versión, y para mí entrenar y llevar una dieta equilibrada es parte de ser mi mejor versión" [...]. "Mi mejor versión no es la más delgada y la más musculosa, pero si de repente me salen más músculos porque hago más entrenamiento de fuerza, es guay".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

De esta forma, Cristina ha querido dejar claro que encontrarse fit, en su caso, le gusta porque le hace sentirse bien, y quien critica debería mirarse antes al espejo: "Busca tu mejor versión y tú deja a los demás que busquemos la nuestra. Vive y deja vivir porque solo así podremos ser felices todos". ¡Qué gran consejo!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io