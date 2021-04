Descubre todo lo que ha sucedido en el pisito de 'Solo/Sola'

Óscar y Samira ya han puesto fin a su estancia en el pisito de 'Sola/Sola'. Durante su estancia ya han vivido todo tipo de emociones, y es que parece que el fuerte carácter que tienen los dos hacen que choquen en muchas aspectos. Y todavía no nos hemos recuperado de su aventura en el reality de Mitele Plus que ya es ha llegado el momentode recibir a la nueva pareja que vivirá esta nueva aventura... Ha sido durante el último 'Supervivientes: Tierra de nadie' cuando no hemos enterado de que Steisy y Manuel, de 'La isla de las tentaciones 3', son los nuevos participantes del reality.

Nada más anunciar su entrada en el programa de televisión, la ex tronista se ha mostrado muy feliz de empezar esta nueva aventura televisiva: "Estoy muy feliz. Solo puedo pedir a todos que se suscriban a Mitele Plus para que puedan ver absolutamente todo lo que me va pasando en el pisito. Solo les puedo asegurar que no se van a arrepentir, ya que les garantizó risas y muchos momentazos inolvidables".



Tras esto, la concursante se ha enterado en directo de que será Manuel, de 'La isla de las tentaciones 2', su compañero dentro del pisito. A lo que la ex superviviente ha afirmado: "No sé yo si tenemos mucho en común... A este chico le gusta mucho el folleteo, y yo tengo novio. Así que no sé. Bueno seguro que al menos risas va a haber".



No osbtante, por si las moscas, Steisy ha querido lanzar un mentaje tranquilizador a Pablo, su pareja, antes de embarcarse en este nuevo reality: "Pablo no te preocupes que yo solo tengo ojos para ti. Te quiero mucho".



